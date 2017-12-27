Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! Yeni dizi geliyor

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı yeni projenin hazırlıklarının tamamlandığını, "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını bildirdi.

Bozdağ, Selçuklu Belediyesince düzenlenen "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, müjdeyi verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

2 yıl titiz bir hazırlık çalışması yürütüldü

Her detayı ince ince işlenmiş Mehmetçik Kut'ül Amare'nin Türkiye'nin en büyük film platolarından birinde çekileceğini anlatan Bozdağ, "Kut'ül Amare şehrini yeniden kurduk. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60-70 kişilik sanat ekibi projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince detaylarıyla çalıştı." diye konuştu.

Yapımcı ve senarist Bozdağ, dizinin hazırlık sürecinde her bölümü için ciddi hazırlık yapılan Diriliş Ertuğrul'un da devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu kadromuz aşağı yukarı 6 aydır gece-gündüz eğitim alıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından eğitildi. At binmeden askeri eğitime kadar 19'uncu yüzyılda askerler hangi eğitimi aldıysa oyuncularımız da o eğitimi aldı. Aynı zamanda oyuncu kadrosu, askerimiz çölde hangi sıkıntıyı çektiyse onu da aynen tatbik etti. Diriliş kadar sevilecek mi göreceğiz."

Dizide Serdar Gökhan ve Kaan Taşener de rol alıyor

Kut'ül Amare Kuşatması'nın anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacağını aktaran Bozdağ, dizinin İstanbul'da çekileceği bilgisini de verdi.

Kut'ül Amare Nedir?

Kut'ül Ammare, Bağdat'ın güneyinde, 6500 civarında kişinin yaşadığı bir kasabaydı. General Charles Townshend komutasındaki İngiliz (Hint) Tümeni Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni kazanamayarak geri çekildi ve Kut kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanan Mareşal Von Der Goltz'un emriyle Irak ve havalisi komutanı Albay(Miralay) Sakallı Nurettin Bey'in kuvvetleri 27 Aralık 1915'te Kut kasabasını kuşattı. Böylece 29 Nisan 1916'ya kadar sürecek Kut Kuşatması başlamış oldu.

İngilizler Kut'u kurtarmak için bir kaç kez General Aylmer ve General Gorringe komutasında hücuma geçtiyse de başaramayarak geri çekildi. İşte bu çatışmalardan 16 Ocak 1916'da Şeyh Saad muharebesinde geri çekilme emri veren 9. Kolordu Komutanı Sakallı Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası Mirliva Halil Paşa getirildi. Yani daha sonra paşalığa yükselecek Sakallı Nurettin'in Kut'ül Ammare kuşatmasındaki varlığı yalnızca 19 gün sürmüştü.

Bu tarihten 3 ay sonra 19 Nisan 1916'da Mareşal Von Goltz Bağdat'taki karargahında tifüsten ölünce yerine Halil Paşa getirildi. Yalnızca 10 gün sonra 29 Nisan 1916'da ise General Townshend, diğer 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er Kut'da yaşanan açlık nedeniyle Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu.

Halil Paşa 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle demişti: Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. Kut'ül Amare'nin tarihi 19 Nisan 2016 tarihli Ümit Zileli'nin yazısından alınmıştır.