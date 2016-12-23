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Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!

TRT ekranlarında her çarşamba seyirci ile buluşan ve reytinglerde adeta rekor kıran Diriliş Ertuğrul dizisi yine olay oldu!

Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:43
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Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Esra Bilgiç’in yer aldığı, yeni sezonda Kürşat Alnıaçık, Lebip Gökhan gibi oyuncularla kadrosunu genişleten Diriliş Ertuğrul önceki akşam reyting listelerine yine damga vurdu. 

Tüm listelerde birinci olan diziye bırak rakip olmayı zirve ortağı bile olunmuyor. Dizinin en yakın rakibinin kendi özetinin olması dikkat çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi önceki akşam total grubunda 13.17 rating ve 28.15 share alırken, AB grubunda ise 16.99 rating ve 36.05 share alarak her iki grupta da zirvenin açık ara sahibi oldu.

Öte yandan “Diriliş Ertuğrul” en yakın rakiplerini de her grupta 2’ye katladı.

 
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