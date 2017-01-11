Diriliş Ertuğrul artık o ülkede de yayınlanacak!

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 16 Ocak'tan itibaren Qatar Tv'de yayınlanmaya başlayacağı bildirildi.

Diriliş Ertuğrul artık o ülkede de yayınlanacak!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:39
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranında izleyicileriyle buluşacağı bildirildi. Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında telif hakkı konusunda imzalanan anlaşma sonucu başrolde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin Katar'da yayınlanmaya başlayacağı belirtildi. Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajıyla ekranlarda olacağını duyurdu. Duyurunun ardından Katarlılar sosyal medyada, dizinin Arapça yayınlanacak olmasını memnuniyetle karşıladılar.

 
EtiketlerDiriliş Ertuğrul dizisiQatar tv
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