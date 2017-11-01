Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragmanı! Ertuğrul'a ne olacak?

TRT 1'in en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul 93.bölümüyle yine gözleri üstünde tutacak. Bu akşam Diriliş yeni bölümünde neler olacak? İşte bu akşam ki tanıtım ve tüm detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve dördüncü sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul son bölümü ile adeta göz kamaştırdı. Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragman ise dizinin yayınlanmasının ardından büyük merak konusu oldu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? Son bölümünde Dündar, Hayme ve Halime'lerin eşliğinde obaya gelen naaş Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Gündüz’ün babasının mezarı başında söyledikleri herkesi duygulandırdı. Diriliş Ertuğrul son bölümünü izleyenler 93. bölümde neler olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul 93.bölüm tanıtımı ve tüm detayları...

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 93.bölümü fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 1 Kasım çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile özlem giderecek.

PEKİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL 93.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkes tarafından öldü olarak bilinen Ertuğrul, aslında köle tüccarı Simko’nun adamı Anteus tarafından kurtarılmıştır. Köle tüccarı Simko’nun amacı Ertuğrul’u Ares’e karşı tehdit olarak elinde tutup ondan kazanç elde etmektir. Ertuğrul ise bu durumdan hâlâ habersizdir ve Anteus’u kendisini kurtarıp tedavi eden iyi birisi olarak bilmektedir. Peki obaya dönmek için harekete geçen Ertuğrul bunu başarabilecek midir? Obaya varana kadar Ertuğrul’a eşlik edeceğini söyleyen Anteus’un planı nedir? Diğer yandan Ertuğrul’u öldürdüğüne emin olan, bunun şerefine kalede şölen veren Tekfur Ares, Ertuğrul’un yaşadığını öğrenince ne yapacaktır? Ares’in bu durum karşısındaki yeni hamleleri ne olacaktır? Ertuğrul’un tuzağa düşmesine sebep olan ve ondan kurtulduğu için rahatlayan Emir Saadeddin, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Candar Bey’in kardeşi Bahadır Bey’i Çavdar obasına getirtmiştir. Peki Bahadır Bey’in gelişi Çavdar Obası’nda nasıl karşılanacaktır? Aslıhan’ın bu durum karşısındaki tavrı ne olacaktır? Ertuğrul’un ölümüyle büyük yıkım yaşayan Kayı Obası’nda, Ertuğrul’un ardından başa geçen Dündar Bey, ağabeyinin izinden gidebilecek midir? Kayı obasında durum ne olacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 4.SEZON OYUNCULARI

Yeni sezonda da yepyeni mekanlar, birbirinden çarpıcı karakterler ve haftalık bir dizide görmeye alışık olunmayan savaş-aksiyon sahneleriyle izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin oyuncu kadrosuna da yeni isimler katıldı.

İşte o oyuncular ve karakterleri;

Aslıhan Güner - Karaca Hatun

Orhan Kılıç - Atsız

Gürbey İleri - Sancar

Ertuğrul Postoğlu - Bahadır Bey

Sera Tokdemir - Marya

Arda Öziri - Göktuğ

Levent Sülün - Simko

Alper Atak - Antheus

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul beyin yaralanmasını öğrenen Kayı obası baskın yapılan yere gelir. Herkes olayın şokunu yaşar ve Ertuğrul beyin naaşını ararlar. Ardından Ertuğrul beyin naaşı obaya getirilir. Herkes çok üzgün olayın şokunu atlatamamıştır. Saadettin Köpek her zamanki gibi hainlik peşindedir. Ertuğrul Beyin naaşı bulunmuş diye bir Alp'e haber verir ve Emir Saadettin oh çeker.

Ares: Ertuğrul'un ölümü bütün Türklere ibret olacak. Ya Anadolu'dan defolup gidecekler yada hepsi Ertuğrul gibi kılıçtan geçirilecek der. Sultan, Turgut Alp'e vazife verir. Bu tuzağı kimin kurduğunu öğrenmek için Turgut Alp, Alpleriyle yola çıkar.

Hayme Ana ve Kayı Obası baskını öğrenince Ertuğrul Bey'in baskın yaptığı yere gelirler. Ares ve şövalyeleri Ertuğrul Bey'i öldü sanar ve kutlama yaparlar. Yanan cesedi ise Ertuğrul Bey zannederler.

İntikam yeminleri edildiği sırada ağır yaralanan Bamsi'nin durumu ise kritiktir. Halime Sultan Ertuğrul'ın hançeri ile intikam yemini eder. Dündar Bey ağabeyi Ertuğrul'un yerine geçer. Emir Saadettin yine bir oyun içine girer ve Kayı ile Çavdar obalarının arasını bozar.