Diriliş Ertuğrul 84. Bölüm tamamını izle!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır. Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir. İntikam duygusu bütün bedenini sarmıştır. Şimdi adım adım cihad yaklaşmaktadır. Artık Ertuğrul’u durdurmak kolay olmayacaktır. Bütün bu acıların yaşanmasına sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandıkları zaferin mutluluğu içerisindedirler. Çavdar Obası içinde fitneye devam etmektedirler.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KAÇINCI OLDU?

Önceki akşam reyting listelerinde 3 iddialı dizi kıyasıya bir rekabet yaşadı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul hem total hem de AB grubunda lider oldu.

Dizi total grubunda 13.87 rating ve 29.28 share alırken, AB grubunda ise 16.4 reyting ve 33.67 share’a sahip oldu.

“Diriliş Ertuğrul” önceki akşam aldığı performanslarla pek şaşırtmadı.