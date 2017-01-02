Diriliş Ertuğrul 2016 yılının yıldızı oldu

TRT 1'de yayınlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul dizisi 2016 yılında en çok izlenen dizi oldu.

Diriliş Ertuğrul 2016 yılının yıldızı oldu
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:50
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ertuğrul Gazi'nin ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesini anlatan, "Diriliş Ertuğrul", dizisi 2016 yılında en çok izlenen dizi oldu

Türk televizyon tarihinde ulaşılması güç bir rekora imza atan Diriliş, geçtiğimiz sezon yayınlanan 3.sezon finaliyle AB'de 15.20, ABC1'de 16.00, Total'de 11.42 reyting alarak rekor kırdı.

Reyting şampiyonu dizi Diriliş, tüm dizilerin çok önünde bir sonuca ulaşırken, titiz çalışmasıyla takdiri hak eden bir yapım oldu.

2017 yılının Diriliş Ertuğrul dizisi için çok daha iyi geçeceğini söylemek hatalı olmaz.

 
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