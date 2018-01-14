Direnme işini zirveye çıkaran sevimli köpek

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Dışarı çıkmak istemeyen tatlı köpeğin, sahibine direnişi sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
14 Ocak 2018 Pazar 12:18
Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:18
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