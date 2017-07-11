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Direnişin flimleri

Çekmeköy Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği, 15 Temmuz İhanet ve Direniş temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmler belli oldu.

11 Temmuz 2017 Salı 16:29
Direnişin flimleri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Çekmeköy Belediyesi İhanet ve Direniş-15 Temmuz temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvuruda bulunan 96 filmin değerlendirmeleri yapılarak, dereceye giren filmler belirlendi. 15 Temmuz gecesi ve devamındaki süreçte yaşanan ihanet ve direnişi anlatan 10 film, 13 Temmuz Perşembe gecesi Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.  Gecede; birinci seçilen filme 30 Bin TL, ikinciye 20 Bin TL, üçüncüye 15 Bin TL verilecek. Şehit Ömer Halisdemir Özel Ödülü’ne 12 bin TL, jüri özel ödülüne 10 bin TL ve 5 film için 5’er bin TL mansiyon ödüllerinin de verileceği yarışmada toplamda 112 bin TL ödül sahiplerini bulacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden belgesel

15 Temmuz gecesinin arşivlenmesi amacıyla düzenlenen yarışma beklenildiği gibi halktan yoğun ilgi gördü.  Yarışmaya, o gece yaşananların yakın tanıkları İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 15 Temmuz Bedeli Vatan Olan Mesai belgeseli ile katıldı. İlçe Emniyet Müdürleri ve o gece görev başında olan emniyet mensuplarının anlatımlarıyla şekillenen belgesel, geceye ait gerçek görüntülerle yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.

15 Temmuz Şehitlerimizin de anılacağı gecede sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 13 Temmuz 2017

Saat: 19.00

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:29
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