Direnişçiler Hint askerlerini vurdu

Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir eyaletinde başkent Srinagar'daki Hint milis gücü kampına düzenlenen silahlı saldırıda bir milisin öldüğü bildirildi.

Hint Merkezi Yedek Polis Gücü sözcüsü Rajeş Yadav, iki saldırganın öğle saatlerinde kamp yakınında çevreye ateş açtığını ve bir milisi öldürdüğünü açıkladı.

Saldırı, direnişçilerin cumartesi günü eyaletin başka bir noktasındaki bir askeri üsse düzenledikleri saldırının ardından başlayan ve 2 gün süren silahlı çatışmanın ardından geldi.

Askeri üsse sızan direnişçiler, ancak pazar günü geç saatlerde etkisiz hale getirilebilmişti.

Hint yönetimi, saldırıdan Pakistan merkezli Ceyş-e-Muhammed örgütünü sorumlu tutmuştu.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın suçlamalarını reddederken Yeni Delhi yönetimine "sınır ötesi hareketlerden kaçınması" uyarısında bulundu.

KEŞMİR'İN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan işgal ettiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.