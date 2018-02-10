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Direnişçiler askeri kampları bastı

Keşmirli direnişçiler, Hindistan işgali altındaki ülkenin kuzeyinde yer alan Hindistan Ordu Kampına bu sabah bir saldırı düzenledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:17
Direnişçiler askeri kampları bastı

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir polis yetkilisi, saldırıyı üç ya da dört direnişçinin gerçekleştirdiğini kaydetti.

Açıklama yapan Polis Yetkilisi, saldırıda iki askeri yetkilinin öldüğünü askerlerin akrabalarından da 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Cammu Polis Müfettişi Singh Jamwal, saldırının sabah 4:55 civarında başladığını açıkladı. Cemval çatışmanın öğle saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi.

1947’den bu yana Hindistan işgalinde olan Keşmir’de Müslüman milisler tarafından direniş sergileniyor.

Hindistan, komşusu Pakistan’ı Keşmirli Mücahitlere askeri destek sunmakla suçluyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:17
  1. Cemval
  2. Hindistan
  3. Singh Jamwal

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