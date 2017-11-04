Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Direniş Alimleri Birliği kongresi devam ediyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Direniş Alimleri Birliği Kongresi’nin ikinci günü başladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:39
Direniş Alimleri Birliği kongresi devam ediyor

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria’da Ayrım Duvarı ve Yahudi işgal birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. 

Filistinli Halk Direniş Komiteleri’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi işgal birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. 

Filistinli gençlerin ise askerlere molotofkokteyli ve taş atarak karşılık verdiği, yaşanan olaylarda onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı aktarıldı. 

Öte yandan İsrail askerlerinin Nablus’un batı kesimindeki Kefr Kadum beldesinde gazetecileri alıkoyduğu, bölgeden ayrılmalarına izin vermediği ifade edildi.  

Filistin’de 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası’nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında “güvenlik” gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Bu nedenle Batı Şeria’daki üç milyona yakın Filistinli Doğu Kudüs ve İsrail’e geçiş yapamıyor.

FİHA 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:39
  1. Batı Şeria
  2. İşgalci İsrail
  3. Filistinli Halk Direniş
  4. Batı Şeria’

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü
    1. 'Karekod' uygulaması karşılıksız çek..
    2. Fenerbahçe'yi sarsan çifte sakatlık!
    3. İlk dersi Yelkenci verdi
    4. İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı
    5. 36. kez kapılarını kitapseverler için..
    6. Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
    7. Hakkari'de terör operasyonu: Çok..
    8. İMF'ye en borçlu ülkeler listesi..
    9. Her şeye vakti olup, namaza vakti..
    10. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    11. Azrail, can alırken üzülür ya da..
    12. TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması
    13. Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu
    14. Kubbeyi görünce çılgına döndüler
    15. ''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne..
    16. Katar'dan Türkiye açıklaması
    17. Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi..
    18. ABD o ülkede katliam yaptı
    19. İşgal güçleri, Müslümanlara saldırdı
    20. Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı..
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
    Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar