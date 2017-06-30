Direksiyonda telefonla konuşmayı seviyoruz

Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Çin, Hindistan, Singapur, Endonezya’nın yer aldığı araştırma 17 Mart ve 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kentsel nüfusu temsil eden gruplar üzerinde yapıldı. Araştırmaya göre trafik kurallarına en saygılı ülke İngiltere oldu. Yapılan araştırmada Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında, İtalya’dan (yüzde 59) sonra, Polonya (yüzde 53) ile birlikte en çok “direksiyon başında telefonla konuşan” ülke çıktı. Araştırmada en yüksek orana yüzde 76 ile Çin sahip olsa da, Türkiye yüzde 53 ile global ortalamanın üzerinde yer alıyor. Araştırmaya göre, Türkiye yüzde 22 ile “trafikte en çok sosyal medyada gezinen ve paylaşım yapan” Avrupa ülkesi konumunda yer alıyor.