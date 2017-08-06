Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinize ele veriyor
Bir çok sürücü, özellikle de çok tecrübeli olanlar, arabayı otomatiğa bağlamış gibi kullanırlar ve sürüş sırasında ellerini nasıl tuttuklarının pek farkında olmazlar. Direksiyonu nasıl tuttuğunuz aslında kişiliğiniz hakkında ipuçları verir.06 Ağustos 2017 Pazar 07:43
1. Minimalist
Hayatı olabildiğince basit yaşamaya çalışıyorsun. Çevrende bir sürü arkadaşın olması yerine 3-5 gerçek dostu tercih ediyorsun. Bu sıkıcı biri olduğun anlamına gelmiyor: insanlar seni tarzın ve dramatik olmayan hayata bakış açın nedeniyle takdir ediyor.
2. Mantıklı
Oldukça makul ve mantıklı bir insansın. Ailen seni güvenilir olduğun ve doğru kararlar verebildiğin için takdir ediyor. Ruh halin sıklıkla değişebiliyor ama sen bu özelliğini bile kontrol etmeye çalışıyorsun.
3. Ara bulucu
Kavga gürültüyü sevmiyorsun. Sesini çok nadiren yükseltiyorsun. İnsanların birbirine düşman olmasına dayanamıyorsun ve ara buluculuk becerilerini kullanarak sorunları çözmeye çalışıyorsun.
4. Mükemmelliyetçi
Ellerini sürücü kursunda gösterilen şekilde direksiyona koyuyorsun çünkü her şey doğru şekilde yapılmalı. Bu arada “her şey doğru şekilde yapılmalı” senin motton zaten ve hayatta başarılı olmanı sağlayan da şey de bu. Çevrendeki insanlar senin gibi olmak istiyor.
5. Ortalığı telaşa veren
Genellikle endişelisin. Yaptığın işi doğru mu diye 2-3 kere kontrol ediyorsun. Aile bireylerin seni sürekli sakinleştirmeye çalışıyor çünkü bu endişeli kişiliğin altında fevkalade bir insan olduğunu biliyorlar.
6. Maceraperest
Gerçek bir maceraperestsin. Paraşütle atlamak, dağ tırmanışı yapmak veya köpek balıklarıyla yüzmek senin işin. En yakınların ve sevdiklerin seninle aynı zevkleri paylaşmasa da senin hayat tarzına kesinlikle saygı duyuyor.
7. Patron
Doğuştan lidersin ve sorumluluk almaktan kaçmıyorsun. İnsanlar seni akıl hocası olarak görüyor, sana ve duruşuna güveniyor. Liderlik becerilerin nedeniyle işinde hep övgü alıyorsun.
8. Aileyi sırtlayan
İnsanlar seni iyi ve düşünceli olduğun için seviyor. Yakınların başarılı olduğu zaman onlar adına seviniyor, başarısız oldukları zaman onları desteklemek için yanlarında oluyorsun. Lider olmayı sevmiyorsun. Diğerleri hayatla savaşıp onu değiştirmeye çalışırken, sen rahat olup hayatı geldiği gibi yaşamayı tercih ediyorsun.
9. Rahat
Rahat olmanın somut bir örneğisin ve her durumda sakin kalabiliyorsun. Her günü tatilmiş gibi yaşıyorsun ve hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorsun. Etrafındakiler gerçekten rahatlamak istedikleri zaman sana geliyorlar.
10. Buldozer
Meşgul bir insansın ve yoluna çıkanlara tahammülün yok. Sevdiklerin ve yakınların kararlı olmanı ve hırslı yapını seviyorlar ve ciddi konularda her zaman senin desteğini alabileceklerini biliyorlar.
(Hayat Bilgileri)