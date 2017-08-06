Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinize ele veriyor

1. Minimalist

Hayatı olabildiğince basit yaşamaya çalışıyorsun. Çevrende bir sürü arkadaşın olması yerine 3-5 gerçek dostu tercih ediyorsun. Bu sıkıcı biri olduğun anlamına gelmiyor: insanlar seni tarzın ve dramatik olmayan hayata bakış açın nedeniyle takdir ediyor.

2. Mantıklı

Oldukça makul ve mantıklı bir insansın. Ailen seni güvenilir olduğun ve doğru kararlar verebildiğin için takdir ediyor. Ruh halin sıklıkla değişebiliyor ama sen bu özelliğini bile kontrol etmeye çalışıyorsun.

3. Ara bulucu

Kavga gürültüyü sevmiyorsun. Sesini çok nadiren yükseltiyorsun. İnsanların birbirine düşman olmasına dayanamıyorsun ve ara buluculuk becerilerini kullanarak sorunları çözmeye çalışıyorsun.

4. Mükemmelliyetçi

Ellerini sürücü kursunda gösterilen şekilde direksiyona koyuyorsun çünkü her şey doğru şekilde yapılmalı. Bu arada “her şey doğru şekilde yapılmalı” senin motton zaten ve hayatta başarılı olmanı sağlayan da şey de bu. Çevrendeki insanlar senin gibi olmak istiyor.

5. Ortalığı telaşa veren

Genellikle endişelisin. Yaptığın işi doğru mu diye 2-3 kere kontrol ediyorsun. Aile bireylerin seni sürekli sakinleştirmeye çalışıyor çünkü bu endişeli kişiliğin altında fevkalade bir insan olduğunu biliyorlar.

6. Maceraperest

Gerçek bir maceraperestsin. Paraşütle atlamak, dağ tırmanışı yapmak veya köpek balıklarıyla yüzmek senin işin. En yakınların ve sevdiklerin seninle aynı zevkleri paylaşmasa da senin hayat tarzına kesinlikle saygı duyuyor.

7. Patron

Doğuştan lidersin ve sorumluluk almaktan kaçmıyorsun. İnsanlar seni akıl hocası olarak görüyor, sana ve duruşuna güveniyor. Liderlik becerilerin nedeniyle işinde hep övgü alıyorsun.

8. Aileyi sırtlayan

İnsanlar seni iyi ve düşünceli olduğun için seviyor. Yakınların başarılı olduğu zaman onlar adına seviniyor, başarısız oldukları zaman onları desteklemek için yanlarında oluyorsun. Lider olmayı sevmiyorsun. Diğerleri hayatla savaşıp onu değiştirmeye çalışırken, sen rahat olup hayatı geldiği gibi yaşamayı tercih ediyorsun.

9. Rahat

Rahat olmanın somut bir örneğisin ve her durumda sakin kalabiliyorsun. Her günü tatilmiş gibi yaşıyorsun ve hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorsun. Etrafındakiler gerçekten rahatlamak istedikleri zaman sana geliyorlar.

10. Buldozer

Meşgul bir insansın ve yoluna çıkanlara tahammülün yok. Sevdiklerin ve yakınların kararlı olmanı ve hırslı yapını seviyorlar ve ciddi konularda her zaman senin desteğini alabileceklerini biliyorlar.

(Hayat Bilgileri)