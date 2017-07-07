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Direksiyon hakimiyetini kaybetti galericiler sitesine düştü: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:37
Direksiyon hakimiyetini kaybetti galericiler sitesine düştü: 3 yaralı

Turgutlu E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Ankara istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Nevzat Bayın (58) yönetimindeki 52 BR 554 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Avşar Mahallesi Kaynar mevkiinde bulunan Galericiler Sitesi’nin bahçesine uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçan araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan 31 yaşındaki Rahime Durgun ve 12 yaşındaki Sametcan Bayın yaralandı.

Kaza bölgesine AKS ve 112 Sağlık ekipleri intikal ederken yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta bulunan yaralıların durumunun iyi olduğu ve emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:37
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Manisa
  4. Kaynar
  5. Turgutlu
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