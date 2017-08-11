Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu

Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönüne doğru seyir halinde olan 81 EL 211 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hatipler Mahallesi mevkinde bulunan dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak tefek sıyrıklar ile atlatan otomobil sürücüsüne olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sürücü, kazanın şokunu bir süre atlatamazken, kazada hasar alan otomobil çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.