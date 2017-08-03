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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kütahya’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:30
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, muayene için Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy’den İzmir’deki kalp doktoruna giden Ramazan Güllü (60) dönüş yolunda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Üzücü olay, Dumlupınar ilçesine bağlı Kızılcaköy-Küçükaslıhanlar karayolundameydana geldi. 35 KMY 36 plakalı aracının direksiyonu başında kalp krizi geçiren Güllü, aracın kontrolünü kaybederek, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre taklalar atarak kaza yapan ve yaralanan Ramazan Güllü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (YD-EFE)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:30
  1. İzmir
  2. Kütahya
  3. Afyon
  4. Kocatepe
  5. Dumlupınar
  6. Altıntaş
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