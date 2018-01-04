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Direk paşaya gidip ‘Ben de onlardanım’ diyerek bakın neler söylemiş! Şoke eden detaylar

Kripto FETÖ’cü çıkan Yüzbaşı Burak Akın gözaltına alınacağını öğrenince koruma subayı olduğu Org. Yaşar Güler’e ağlayarak itirafta bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:39
Direk paşaya gidip ‘Ben de onlardanım’ diyerek bakın neler söylemiş! Şoke eden detaylar

Kahraman sanılırken kripto FETÖ üyesi çıkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın "itirafçı" olmasına ilişkin olayın perde arkasına ulaşıldı. Yüzbaşı Burak Akın'ın, yürütülen soruşturmada isminin olduğunu öğrenince, korumalığını yaptığı Yaşar Güler'in karşısına çıkarak, "Ben de FETÖ'cüyüm. Örgüt baskısından bıktım artık" diye ağlayarak itirafta bulunduğu ortaya çıktı.

120 MAHREM FETÖ'CÜ...

Sabah gazetesinin haberine göre; TSK'daki mahrem yapılanma "ankesörlü telefon" taktiğinin çözülmesiyle tek tek deşifre edilmeye başlandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na yönelik operasyonlar yapılırken, ibre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya döndü. FETÖ'cü olup hâlâ görev yapan 120 civarında asker tespit edildi. Yüzbaşı Akın'ın da bu şüpheliler arasında yer alıyordu.

'İNTİHAR EDECEĞİM'

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan Burak Akın'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru, Orgeneral Güler'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.

 Org. Güler'in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu durumu Ankara Başsavcılığı'na bildirdi. Savcılığın gözaltı talimatı kapsamında Kara Kuvvetleri'ne giden Terörle Mücadele Şubesi emniyet ekipleri, Akın'ı gözaltına aldı. FETÖ'cü Akın daha sonra emniyete götürülerek çapraz sorguya alındı.

 Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden Akın'ın itirafları üzerine 2 yüzbaşı daha gözaltına alındı. 2 subayın, Akın'ın devreleri olduğu ve örgütün aynı hücresinde yer aldıkları belirtildi. Subaylardan birinin Genelkurmay Karargâhı'nda diğerinin ise cuntacı Semih Terzi'nin öldürüldüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenildi.

BİR YÜZBAŞI DAHA İTİRAFÇI...

 Sorguları devam eden şüphelilerden birinin yöneltilen suçlamaları kabul ettiği ve örgüte ilişkin önemli itiraflarda bulunduğu belirtildi. Diğer subayın ise örgüt kimliğini ve bağlantılarını inkâr ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 07:39
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