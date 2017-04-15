Diplomatlar Türkiye'ye hayran kaldı

Dışişleri Bakanlığınca bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı"na dünyanın farklı bölgelerinden katılan genç diplomatlar, Türk insanlarına ve yemeklerine hayran kaldı.



Bu yıl Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Afrika'daki 62 ülkeden diplomatın katıldığı program kapsamında başkent Ankara'ya gelen genç diplomatlardan bazıları, AA muhabirine, Türkiye, Türk insanı ve Türkiye'deki deneyimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programa Nepal'den katılan diplomat Richa Bhattarai, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yurt dışındaki ilk eğitim programına Türkiye'de katılma imkanına kavuştuğunu dile getiren Bhattarai, gelmeden önce Türkiye hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını ancak programa başvurduktan sonra birtakım araştırmalar yaparak fikir edindiğini kaydetti.

Diplomatik kariyerinde çok faydalı olacak programda Ortadoğu, Avrupa, katılımcı ülkeler ve uluslararası teşkilatlar konusunda zengin bilgi edindiğini söyleyen Bhattarai, ayrıca diplomatik yeteneklerinin gelişmesi için uzman Türk meslektaşlarından müzakere teknikleri, liderlik, kamuoyuna bilgi verme, kamu diplomasisi konularında eğitim aldıklarını ifade etti.

Bhattarai, program kapsamında ebru sanatını deneme imkanına kavuştuklarını anımsatarak suya farklı renklerle değişik çizimler yapmanın harika olduğunu dile getirdi.

İlk defa geleneksel Türk müziğini dinleme fırsatına kavuştuğunu belirten Bhattarai, Türk müziklerini çok sevdiğini kaydetti.

Nepal’in Türkiye’de büyükelçiliğinin bulunmadığını anlatan Bhattarai, "Türkiye’de çalışmak isterim. Neden olmasın? Burası çok güzel bir ülke. Program sayesinde Türkiye hakkında fikirlerim zenginleşti. Burada çalışmam, ülkem için de faydalı olacak.” ifadelerini kullandı.

Bhattarai, "İki haftadır buradayım. Türkler çok dost canlısı insanlar. Bizleri çok güzel ağırladılar.” dedi. Kalkınmış bir ülke olan Türkiye'yi ülkesine göre çok temiz bulduğunu ifade eden Bhattarai, vatandaşlarına Türkiye'yi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığında görevli Abbas Server Kureşi de Türkiye’yi üçüncü defa ziyaret ettiğini anlattı.

Resmi programlar nedeniyle İstanbul’a kısa ziyaretlerde bulunduğu için Türkiye hakkında çok bilgiye sahip olamadığını dile getiren Kureşi, Türkiye’nin ve insanlarının harika olduğunu vurguladı.

Kureşi, “Türk toplumu ve tarihi çok etkileyici. Türkler çok harika insanlar. Çok dürüst, barışçıl ve barışa inanan, dostluğu seven insanlar. “ ifadelerini kullandı. Kureşi, iki ülkenin tarihi köklere dayanan ilişkilerinin olduğunu kaydederek dost iki ülkenin ilişkilerinin daha da gelişmesini diledi.

Türk mutfağının çok lezzetli olduğunu vurgulayan Kureşi, yemeklerden kavurma, tatlılardan da baklavayı çok sevdiğini belirtti.

Kureşi, program sayesinde dünyanın farklı bölgelerinde gelen diplomatlarla farklı fikirleri ve kültürleri paylaşmanın büyük deneyim olduğunu dile getirdi.

Güney Sudan'dan gelen Moses Manasseh Magok Rundial da program sayesinde Türkiye ve dünya hakkında detaylı ve farklı bilgileri edinmenin ilginç bir deneyim olduğunu anlattı. İlk defa Türkiye'ye geldiğini anlatan Rundial, “Türk insanları hakkında ilk izlenimim, açık fikirli ve dostluğa önem vermeleri oldu.” diye konuştu.

Türk hükümetine ve halkına ülkesine verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür eden Rundial, iki ülke arasındaki ilişkinin geliştirilmesi istediklerini anlattı. Rundial, "Türkiye tekrar gelmeyi çok isterim ancak görev icabı olmazsa bile belki doktora yapmak için gelebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA