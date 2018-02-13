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İhsan Eliaçık hain emelleri için yine dini kullandı!

Terörist dostu İhsan Eliaçık, Marksist-Leninist bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili spekülasyonlarına devam ediyor. Gezi imamı Eliaçık bunun için kutsal dinimiz İslam'ı hain emellerine alet ediyor.

13 Şubat 2018 Salı 11:12
İhsan Eliaçık hain emelleri için yine dini kullandı!

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Gezi imamı İhsan Eliaçık bu kez de Diyanet'in "Askerimiz Afrin'de İslam ahlakına göre savaşıyor, onun için yavaş ilerliyor" açıklamasından rahatsız oldu.

KİRLİ EMELLERİNE DİNİ ALET ETTİ!

Alçakça kurduğu tuzaklarla askerlerimizi şehit eden hainleri savunmaya geçen İhsan Eliaçık, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Ezan okunan bir beldeyi bombardımana tabi tutmak İslam ahlakına uyuyor mu?" diyerek kendince algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:12
  1. İhsan Eliaçık
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. afrin
  4. diyanet

YORUM YAZ

  • mazlummazlum1 sa önce
    Devletesesleniyorum bu adamı bir an önce alınbu adam çevremde tanıdığım eski dindar ve akp li olan bir çok arkadaşımı şimdi devlet düşmanı ettibu adam videolarıylamilleti zehirliyor
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Bunlar içimizdeki hoca görünümündeki Yahudi papazlar
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    ...nepe,hatayda ezan okunmuyormu...?...roket atıyor sınır illerimize savunduğun itler neden tek kelime yazmazsın..?ben söyliyeyimi neden..?..SEN DİLİ SATILMIŞ,ELİ SATILMIŞ,OLMAYAN YÜREĞİ SATILMIŞ HAİN,MÜNAFIK,ALÇAK BİR İNSAN .....
  • ahmetahmet1 sa önce
    Zulüm 1453 de başladı diyen gayrimüslim insanlarla aynı safra
  • ferhat yıldızferhat yıldız1 sa önce
    21.yüzyılın Belamı bunu emperyalist emrika ve diktatör Esed için söylemesi gerekmez miydi? Daha dün Doğu Gutada 257 sivili öldüreni görmelidir.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Eli acik olsada akli kacik insan kalles olursa meslegi ne olursa olsun allahindan bulsun
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