İhsan Eliaçık hain emelleri için yine dini kullandı!

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Gezi imamı İhsan Eliaçık bu kez de Diyanet'in "Askerimiz Afrin'de İslam ahlakına göre savaşıyor, onun için yavaş ilerliyor" açıklamasından rahatsız oldu.

KİRLİ EMELLERİNE DİNİ ALET ETTİ!

Alçakça kurduğu tuzaklarla askerlerimizi şehit eden hainleri savunmaya geçen İhsan Eliaçık, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Ezan okunan bir beldeyi bombardımana tabi tutmak İslam ahlakına uyuyor mu?" diyerek kendince algı operasyonu yapmaya çalıştı.