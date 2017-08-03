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Dinozorlar döneminden kalma canlı bitki bulundu

ABD'de dinozorlar çağından kalma canlı bir bitki tespit edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:19
Dinozorlar döneminden kalma canlı bitki bulundu

ABD'dedinozorlar çağından kalma canlı bir bitki tespit edildi.

Pensilvanya'da Drexel Üniversitesinden bitki bilimci Richard McCourt, dinozorlar döneminden kalma canlı "Lychnothamnus barbatus" isimli yosuna Wisconsin ve Minnesota'da rastladıklarını açıkladı.

McCourt, 2012-2016 yılları arasında Wisconsin ve Minnesota çevresindeki 16 gölde rastladıkları yosunu ilk gördüklerinde diğer türlerden oldukça farklı olduğunu anladıklarını, bu yüzden yosun üzerinde DNA analizi yapıldığını kaydetti.

DNA testi sonucunda yosunun dinozorlar döneminde yaşayan "Lychnothamnus barbatus" olduğunun tespit edildiğini vurgulayan McCourt, bu bitki türünün Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde hayatta kalmış ve bu tarafa doğru ilerlemiş olabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "American Journal of Botany" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:19
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