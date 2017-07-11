Dinmeyen acı!

İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın 22. yıldönümü. Bugün Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze töreninde toplu mezarlardan çıkarılan 71 kurban, kendi mezarlarına gömülecek. Bilindiği üzere Hollanda’da Temyiz Mahkemesi, 27 Haziran’da Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin “kısmen sorumlu” olduğuna hükmetmişti. Srebrenitsa soykırım mağdurları mahkemenin kararına sert tepki göstermişti.

OĞLUNU 22 YIL SONRA DEFNEDECEK

Kurbanlar arasında 15 yaşında öldürülen ve toplu mezarda sadece kafatası bulunan Damir Suljic de yer alıyor. Anne Hanija Suljic, hayat dolu oğlundan geriye kalanları, 22 yıldır dinmeyen evlat acısıyla bugunkü cenaze töreninde toprağa verecek. Bosna’daki savaş sırasında, BM’nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Ratko Miladiç’e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edilmiş, işgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar’a teslim edilmişti.