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'Dinler arası savaş çıkabilir'

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, yaklaşık iki haftadır süren Kudüs krizi ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48
'Dinler arası savaş çıkabilir'

Mladenov, dün konuyu görüşmek için gündem dış olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilimin tırmandırılması durumunda, olayların boyutunun İsrail-Filistin çatışmasından çıkıp "dinler arası savaşa" dönüşebileceğine dikkat çekti.

VAHŞET KINANMALI

Oluşan girdabın iki tarafla birlikte Ortadoğu bölgesinin geri kalan ülkelerini de içine çekme riski bulunduğunu belirten Mladenov, gerilimin tırmanmaması için tarafların provokasyonlardan kaçınmaları, Güvenlik Konseyi’nin de son günlerde meydana gelen vahşeti kınaması gerektiğini vurguladı.


METAL DEDEKTÖRLERİN KALDIRILMASI

Mladenov, İsrail'in kutsal Mescid-i Aksa camisinin ana girişine koyduğu metal detektörleri kaldırma kararının olumlu bulduğunu, bu kararın gerginliğin azaltılması konusunda önemli bir aşama olduğunu belirtti ve ekledi: "Bugün Gazze ve Batı Şeria her zaman olduğundan daha da ayrı. Filistin liderleri kendi halklarının geleceği konusunda zorlu seçimler yapmak zorundalar. Ya ideolojik farklılıkları gidermek için çalışacaklar ya da Gazze'nin tamamen çöküşüne yol açacak yolu izlemeyi sürdürecekler. Filistinlileri birleştirmek ve devlet amacı doğrultusunda çalışabilirler, Filistin ulusal projesinin çöküşünün önüne geçebilirler" diye konuştu.

FİLİSİTİNLİ TEMSİLCİ: "FİLİSTİNLİLER SAVUNMASIZ VE ONLARA TERÖR UYGULANIYOR"

Filistin’in BM Temsilcisi Riyad Mansur da, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının silahsız ve savunmasız bir halk olduğunu, İsrail’in Filistin halkına kendi topraklarında terör uyguladığını söyledi.

"İSRAİL TERÖRDEN DOLAYI HESAP VERMELİ"

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yükümlülüğünü yerine getirmesi, "İsrail’i uyguladığı yasadışı eylemlerden caydırması" gerektiğini savundu ve ekledi: "İsrail, Filistin halkının ibadet etme özgürlüğünü engelliyor. Barışçıl gösterilerini engelliyor. İsrail Filistin halkına karşı yaptıklarından, uyguladığı şiddet ve terör yüzünde hesap vermeli."

HADSİZ İSRAİLLİ, FİLİSTİN'İ TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLADI

BM Güvenlik Konseyi toplantısına bir saldırıda yaralanan terör kurbanı bir İsrailli ile gelen İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin yönetimini teröre destek vermekle suçladı.

Danon, "İsrail’in önceliğinin tüm ibadet yerlerinin ve ziyaretçilerin güvenliklerini sağlamak, Filistinlilerin öncelikli hedefinin de şiddeti ateşlemek" olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48
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