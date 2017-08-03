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Dink cinayetinde flaş karar!

Hrant Dink cinayeti davasında savcının tahliyesini talep ettiği 4 kişi için tahliye kararı verildiği bildirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
Dink cinayetinde flaş karar!

Dink'in öldürülmesine ilişkin 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, suç tarihinde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, astsubaylar Birol Ustaoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesine karar verildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
  1. Hrant Dink
  2. murat bayrak
  3. birol ustaoğlu
  4. yüksel avan
  5. atilla güçlüoğlu
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