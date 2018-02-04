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Dindirin şu gözyaşlarını artık!

Hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mağdurlarının yakınları artık gözyaşlarının dindirilmesini bekliyor.

04 Şubat 2018 Pazar 12:55
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • SekarSekar1 sa önce
    Hersey ortada söze gerek yok.
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Yüce Allah'hım yardım etdin tez zamanda kurtarsın amin. Bu kamalist termre bir dur diyen yokmu? Yahudi diktatarlüğüne bir dur diyen yokmu? Ükeyi hallaç pamuğu gibi dağıtan çevik bir serbest, suçsuz Müslümanlar içerde. Madımak katilleri dışarda, masum Müslümanlar içerde. Taş olsa vallahi çatlardı!
  • rizelirizeli1 sa önce
    amet nejdet sezer345 pkk lıyı afeti bunlar vatanamı kurşun sıktıda afedilmiyo nedemi müslümanım diye birlikolmıyam müslüman yüzündeninandığı batıliçin kendinden vaz geçeni hakiçin savaşmayı göze almıyan müslümana galipkılar adli ilahimuyyitin arabi hz leri
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