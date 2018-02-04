Dindirin şu gözyaşlarını artık!

Yüce Allah'hım yardım etdin tez zamanda kurtarsın amin. Bu kamalist termre bir dur diyen yokmu? Yahudi diktatarlüğüne bir dur diyen yokmu? Ükeyi hallaç pamuğu gibi dağıtan çevik bir serbest, suçsuz Müslümanlar içerde. Madımak katilleri dışarda, masum Müslümanlar içerde. Taş olsa vallahi çatlardı!
rizeli1 sa önce
amet nejdet sezer345 pkk lıyı afeti bunlar vatanamı kurşun sıktıda afedilmiyo nedemi müslümanım diye birlikolmıyam müslüman yüzündeninandığı batıliçin kendinden vaz geçeni hakiçin savaşmayı göze almıyan müslümana galipkılar adli ilahimuyyitin arabi hz leri
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