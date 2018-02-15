Dindirin artık şu gözyaşlarını

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28 Şubat yargı mağdurunu yakını Sevgül Kurtuş, “Bizim davalarımıza bakan hakimler ve savcılar FETÖ’den cezaevinde" ifadelerini kullanarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini beklediklerini söyledi.
15 Şubat 2018 Perşembe 11:34
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:34
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