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“Dindarların grip aşısı yaptırmasına gerek yok”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Evanjelik danışmanı,dindar Amerikalılar'ın grip aşısına ihtiyacı olmadığını söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:48
“Dindarların grip aşısı yaptırmasına gerek yok”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump’ın, koyu Evanjelik danışmanlarından Gloria Copeland , dindar Amerikalılar’ın grip aşısına ihtiyacı olmadığını söyleyerek, Evanjeliklere, hasta olmak ile tehdit edilseler dahi asi yaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu. “ Yüce İsa’ya şükürler olsun ki, o bizi zaten asılı olarak gönderdi bu dünyaya.Ve bizi yine bütün hastalıklardan koruyacaktır” açıklamasında bulunan Copeland, “Sizi hasta olmak ile tehdit etseler dahi, asla aşı olmayın. Söyledikleri gibi grip mevsimi diye birşey yok” dedi. Kuzey Texas'ın en büyük kilisesini kuran ve burada düzenli olarak incil dersleri düzenleyen Copeland, Hz. İsa’nın bütün Evanjelistler’e grip aşısı verdiğini belirterek “Sadece asla hasta olmayacağım diye kedi kendinize telkinde bulunun” dedi.Copeland’ın paylaştığı mesaj, Facebook'ta 140.000 kişi tarafından görüntülenirken, takipçileri tarafından pek çok olumlu ve olumsuz yorumlar aldı. İngiltere’de geçtiğimiz Ekim ayından bu yana, 231 kişi grip sebebiyle hayatını kaybettiğinden dolayı, ABD’nin hastalıkları kontrol etme ve önleme ile ilgili kurulan birimleri,her fırsatta halkı asi olmaya davet ediyor. Grip aşısı konusunda hassas olan Amerikan sağlık sistemi yetkilerinin ise, Trump’ın danışmanına ne cevap vereceği merak konusu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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