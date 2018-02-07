Dindar nesil için ‘seçmeli’yiz

Ortaöğretimde okuyan öğrenciler için seçmeli ders süreci başladı. Talebeler, önümüzdeki yıl öğrenim göreceği seçmeli derslerle ilgili 5-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapabilecek. İlkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin Şubat ayı sonuna kadar okul müdürlüklerine seçmeli ders dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Eğitimciler ve ilahiyatçılar, öğrenci velilerini “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersler konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

SAĞLAM BİR GELECEK İÇİN...

Akit’e konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, ”Gençlerimizin geleceklerini inşa edecek Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz” dedi. TİMAV Başkanı Öksüz, “Şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan ders seçimlerinde milletimizi ‘seçmeli din dersleri’nin seçilmesi hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum. Sağlam bir gelecek, güçlü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, inanç ve değerlerine bağlı bir gençlik tahayyül ediyorsak Şubat sonuna kadar okullarımızla irtibata geçerek bu önemli görevi ifa etmeliyiz. Bir anne-babanın evlatları üzerindeki en büyük sorumluluklarından, görevlerinden birisi de evlatlarının akademik başarılarının yanında dinini de öğrenebildikleri bir eğitim fırsatını onlara sunmalarıdır. İlkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin süresi içerisinde okul müdürlüklerine seçmeli ders dilekçelerini vermeleri gerekmektedir” dedi.

Öksüz, “Seçmeli ders müfredatı, milletimizin on yıllardır devam eden yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulmuş ve içerik itibariyle vakfımızın da ciddi katkılarının olduğu bir süreçte müfredat ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde yürütülmüştür. Başta velilerimiz olmak üzere, öğretmen ve öğrencilerimiz; Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Arapça derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Salih Tuğ, sosyal yapının ana damarlarının oluşturulduğu Temel Dini Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı gibi dersleri öğrencilerimizin bilgi ve birikim dağarcığına aktarılması gelecek açısından da oldukça faydalı neticeler doğuracağını söyledi. İlahiyatçı Salih Tuğ, “Kültürümüzün önemli bir parçası dini bilgilere dayalıdır. Dolayısıyla bu dini bilgilerin öğrenilmesi Türkiyemizin milli kültürüne de sahip çıkmak anlamına gelir. Öğrencilerimiz bu kültür derslerini almazlarsa bir eksiklik içerisinde hayata başlarlar. Velilerimiz bu noktayı esas almak suretiyle seçmeli dersleri öğrencileri için tercih etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tuğ, şöyle devam etti: “Dini alan aynı zamanda sosyal bir vakadır. Yüce İslam dinimizi çocuklarımızın tanıması, sosyal anlamda da çok önemlidir. Sosyal yapının ana damarlarının oluşturulduğu Temel Dini Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı gibi dersleri öğrencilerimizin bilgi ve birikim dağarcığına aktarılması gelecek açısından da oldukça faydalı neticeler doğuracaktır. Bu aşamada velilere çok şey düşüyor. Çocukların bu dersleri seçmelerine öncülük etsinler.”

DİYANET: SORUMLULUĞUMUZU UNUTMAYALIM

Diyanet İşleri de konuya ilişkin öğrenci velilerine duyarlılık çağrısında bulundu. Cuma hutbesinde, “Yavrularımızı Kur’ân ve sünnetten beslenen iman şuuruyla, ibadet sevgisiyle ve ahlak bilinciyle yetiştirmek, hepimizin vazifesidir. Bildiğiniz üzere Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okullarımızda seçmeli okutulmaktadır. Yavrularımızın, bu dersleri seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim” denildi.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL