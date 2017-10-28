“Dindar gençlik” böyle mi yetişecek

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Sözel öğrencileri basamak konusunda dezavantajlı kılacağı, sayısal öğrencilerin ise Din Kültürü dersine ilgisini azaltacağı belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili uzmanlardan “revizyon” çağrısı geldi. Rakamsal verilerle YGS-LYS’ye oranla daha az Din Kültürü sorusunun yöneltileceği YKS’nin “dindar nesil” idealine hasar vereceği belirtiliyor. Sistemdeki eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yeni sistemin hiçbir öğrenciyi ve eğitimciyi mağdur etmemesi için elzem olan değişiklikler konusunda YÖK’ü göreve davet ettiler.

Akit’e konuşan Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, getirilen sistemin sadece sözel ağırlıklı öğrenciler değil sayısalcı talebeler için de muazzam bir boşluğa neden olacağını söyledi. Sürücü, “Türkiye’de sınav sistemiyle oynayanlar geçmişte ideolojik olarak konuya bakanlardı ve bunu 28 Şubat’ta yakinen gördük. Hem imam hatiplilerin hem de meslek liselilerin önünü kesmiş oldular. Son dönemde bunlarla ilgili yapılan düzeltmeler insanımızı sevindirmişti. Geldiğimiz süreçte ise YKS sistemi ile eskiye dönüş endişesi doğdu insanımızda. Özellikle imam hatiplilerin önünü yeniden kapayacak olan ve Din Kültürü dersini önemsizleştirecekmiş görüntüsü veren bu uygulama kabul edilemez. Getirilen sistem sadece sözel ağırlıklı öğrencileri değil sayısalcı talebeler için de muazzam bir boşluğa neden olur. Sınavlarda çıkmayacak olan soruların derslerine de ilgi göstermeyeceği için haliyle ne din ne de tarih dersini umursamayan bir lise öğrencisi yetişir” dedi.

DİNİ BİLGİ, DOKTOR İÇİN DE LAZIM ÖĞRETMEN İÇİN DE

“Din Kültürü dersinin sınavlarda mutlaka sorulması lazım” ifadesini kullanan Sürücü, “Din sadece imam hatipte veya cenaze namazı kılarken lazım değildir, din hayatın her yerinde lazımdır. Bu nedenle doktor için de, mühendis için de, iktisatçı için de, hariciyeci için de, öğretmen için de lazımdır. Din Kültürü dersi tüm sınavların bir parçası olması gerekiyor.

Birinci veya ikinci sınavda değil, iki sınavda da olmalı ve ikinci sınavdaki her bölüm talebesine soru olarak yöneltilmelidir. Din Kültürü’nün önemsenmediği bir eğitim sisteminde insanları ahlaklı yetiştirmek mümkün değildir. YÖK’ü hem doğru bir müfredat uygulaması yapmaya hem de sınav sistemindeki bu eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

13 SORUDAN 6’YA DÜŞÜRÜLÜYOR

YGS-LYS sisteminde ilk sınavda 160 soru arasından 5’i Din Kültürü sorusu olurken, ikinci sınavda 340 sorudan 8 tanesi Din sorusu olarak öğrencilere yöneltiliyordu. YKS sisteminde ise ilk sınavda hiç Din Kültürü sorusu çıkmayacak. İkinci sınavda ise 160 sorudan yalnızca 6 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu çıkacağı bildiriliyor. YGS-LYS’de Din Kültürü’nden yöneltilen soru sayısı 13 iken, yeni sistemde bu sayının 6’ya düşmesi “Maneviyatçı nesil böyle mi yetişecek?” yorumuna neden oluyor.