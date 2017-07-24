Dinar’da, 35 yükümlüye “Stresle Başa Çıkma” yolları anlatıldı

Seminer, Dinar Belediyesi konferans salonunda Psikolog olarak görevli Duygu Özcan tarafından verildi. Yaklaşık 1 saat süren seminerde, stres nedir, stresin nedenleri, stresin kaynağı, stresin süresine ve oluşturduğu etkiye göre sınıflandırılması, stresin fiziksel, davranışsal, duygusal ve zihinsel belirtileri hakkında bilgiler verildi. Özcan, strese toplumun her kesiminden insanın maruz kaldığı ve bu durumun basit tekniklerle ortadan kaldırılabileceği ifade etti. Programda hükümlülerin soruları ve çözüm önerileri de paylaşıldı. Hükümlüler bu tür programlarla faydalı bilgiler edindiklerini ve kendilerine değer verildiğini, böylece kendilerini iyi hissettiklerini dile getirerek, Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bu tür programları düzenledikleri için teşekkür ettiler.

Seminer yükümlülerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.