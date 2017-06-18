İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü yasaklayacağız!

Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

18 Haziran 2017 Pazar 15:38
Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü yasaklayacağız!

Kazakistan Din İşleri Bakanlığı yetkilileri Sputnik Kazakistan'a demeçlerinde, kamu alanlarında başörtüsü ve çarşaf giyilmesinin yasaklanmasını, reşit olmayanların dini faaliyetlere çekilmesinin önlenmesini ve ateistlerin haklarının korunmasını içeren bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Din İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev ise söz konusu yasanın ülkenin geleceğinin güvenliği için gerekli olduğunu savundu. Ermekbayev'e göre, bu yasa ‘insanların radikal dini hareketlerden uzak durmasına yardımcı olacak.'

Daha önce Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in, kadınların yas dönemleri dışında siyah giysiler giymesini yasaklamayı planladığı öğrenilmişti. Bu plan, Nazarbayev'in ‘Araplara özgü siyah giysiler giymenin Kazak geleneklerine uymadığı' yönündeki düşüncesiyle açıklanmıştı. 

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:38
  1. kazakistan
  2. başörtüsü
  3. çarşaf
  4. yasak
  • GülistanGülistan3 dk önce
    Haydi bakalım fravunlukta yarışın, insanlara dinlerini küçük yaşta doğru yerde doğru şekilde öğrenmelerini engelleyen, bunu fırsat bilen fetoşlarınız olsun sizinde
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sakallardan burun kıllarına kadar ağda yapan kuaför
  1. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  2. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  3. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  4. Fotokapanla görüntülendiler
  5. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  6. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  7. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  8. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  9. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  10. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  11. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  12. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  13. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  14. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  15. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  16. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  17. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  18. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
  19. Terör örgütü, peşmergeye saldırdı
  20. FETÖ'cü subayın 'maklube' pozu
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti