"Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"

Cübbeli ve sarıklılar bir birine girdi… Şok şok şok. Süper haber…

Yer yerinden oynadı... Bir cemaat diğerinin kulağını çekti… (Bence bayağı nezaket dolu haber olmuş) Gözlerinize inanamayacaksınız. Şok görüntüler…

Filan hoca Falan hocanın kirli çamaşırlarını ortaya serdi…

Caminin kasasına el uzatan imam… Gizli kamerayı koyma fikri kimden çıkmıştı… Yoksa cemaat içerisinde ki koruma derneğinde ki amcadan mı?… Az sonra…

Suriyede yine fosfor bombası attı Esed güçleri… Rus İran ortak yapımı bir prodüksiyon rivayetine göre de muhalifler atmış… Suudi Arabistan ve Katar arasında ki sorun savaşa dönüşebilir… Amerika Türkiyeyi çepeçevre kuşatmış vaziyette. Üretilmiş ABD bayrakları ile sarılı ülke haritası fotosu eşliğinde…

Allah gaybı bilemez dedi adamın biri…

Hadisler hep yalan dedi diğeri… Bunu ispat için sahih olduğunu söylediği bir hadisi kullandı…

Adem (A.s.)’in babasını bulan büyük alim kaderin sırrını çözmüş ve yetim ve öksüz olan Peygambere benzemek için annesinin canına kıymış… Babası daha önce öldüğü için ucuz kurtulmuş oldu…

Hristiyanlar da cennete girecek demiş bir diğer büyük alim… Ha bu arada bir diğer tuhaf adam yahudilerden La ilahe illallah kardeşleri diye bahsediyormuş….

Yanmayan kefen ile Şefaat edemeyen peygamber arasında sıkışan millet yeni bir kurtarıcı arıyormuş…

Sonuç olarak sidik muhabbeti ile yarışı bir süreliğine içme davetlerinin TASLAnMAsıNın ardından gündemden düşmüş olmuş…

Myanmarda yakılarak katledilen müslümanların feryadı arşı titretti… Afganistanda patlayan bomba dolayısıyla yüzlerce ölü ve yaralı var….

Kimi ehli sünnet dininize inanmıyorum diyor kimi modernist ve reformist dininizi kabul etmiyorum ben diyor bir diğerine…

Hepsi müslüman olup; dinde ki ihtilaflardan hareketle galiba Ahiret ve Hesap; Mizan ve Mahşer de şaibeli diyerek her haltı yiyen ve kul hakkına girenler…

Bunların dernekleri deaş militanı yetiştiriyor… Zaten İmam hatipler işide elemen kaynağı halinde…

Pakistanda Navaz Şerif hem Türkiye hem Katar’a destek olduğu için darbeye maruz kaldı ve görevden uzaklaştırıldı… Sırf siyonist İsrail’in Filistinde yaptıklarından rahatsızlığını beyan etti diye siyonizmin hamisi Amerikan emperyalizmi tarafından Venezuela da Maduro’ya darbe organize edildi… Başarısız oldu…

Bu arada böyle tesettür olur mu diye bir alim yazı yazdı… Ya adam gibi örtün ya da aç mı demek istedi… Yok canım her zaman ki gibi kasıtlı anlama gayreti… Bari sigara içme başını örttüğünde…

İşgal edilen coğrafyalardan sürgün gelenlerden nikahlama ya da cinsel içerikli espriler ile ima yolu ile bahsetmeyen kaldı mı? Sanki kocası şehit olmuş yada henüz evlenmemiş muhacirler ortada kalmış ve onların sahibi, Rabbi yokmuşçasına… Savaşlar dolayısıyla yetim kalan yüzlerce müslüman ailenin çocuğu organ ve fuhuş mafyasının eline düşüyor… Kime ne!

Yetim Kardeş çalışması yapan dernek bizden değil boş verin o halde… Bizim derneğin yapmasını sağlayalım. İyi yapamazlarsa da en azından bizim dernek olsun…

Bizim şeyhimiz, hocamız, alimimiz, liderimiz, abimiz, büyüğümüz, vs vs en büyüğü, en bilgilisi, en akıllısı, en samimisi, en Allah’a yakını, en uzun boylusu, en soylusu, en huylusu, en en en en hepsi en… en bizim ki…

Herkesin hüsnü şehadet ettiği bir diyanet işleri reisi bile emekli olunca neler söylendi methiyeler yazıldı haklı olarak. Çoğu hemde yüzde doksan dokuzu iyi olan yorumlar. Araya bir de eleştiri giriverdi hemen. Ne gerek vardı ki şimdi buna… Çok büyük bir aferin aldı mı bilinmez ama eski çamlar bardak olmuş bile. Yahu daha koltuk soğumadı be…

Bir iyilik bütün günahları siler mi?…

Daha önce Fetö vb sapık ve hain bir yapı ile sıkı fıkı olan bir kişi tevbe etse ne kadar hoş görülür ya da güvenilir. Herkesin güveneceği kendi bildiği ve ayırdığı bir başkası olunca herkes temize mi çıkacakmış…

Ülke içten içe binbir tehdit altında ve cayır cayır yakılan değerlerimiz yerle yeksan olurken, dünya yanarken, çevre ateşler ve bombalar içinde perişan iken bir birinin fikrini değil anlamak, değil eleştirmek, bir birinin yaşama hakkınını bile tartışılır hale getirme çabaları inanılmaz. Minberden ve mihraptan bir diğerine küfreden, hakaret eden hamakat ordusu… ‘’Özür dilerim…’’

NEYİ PAYLAŞAMIYORSUNUZ.

Hangi pastadan kime ne kadar düşeceği bu kayıkçı kavgalarınıza mı bağlı acaba?

Satacağınız kitap ve kazanacağınız para, edineceğiniz mürid ve muhib sayısı, yapınıza bağlılık dolayısıyla bir verip üç alacak sadakacılarınızın sayısı mı etkilenecek.

Ha bir de utanmadan bedava kitap ya da internet üzerinden okunması teklifi var ki içler acısı. O kitabı yazman karşılığında sana ne kadar ödediler acaba? İhtiyacın yok ki zaten ondan gelecek kırıntılara…

Bir diğerine hayırlı işler derken ne hedefiniz var. Neyi kaptırdınız.

Daha düne kadar (afedersiniz mak’at ) korku(su) ile Fetö kardinali Lanetullahı yücelmediniz mi her ikiniz ya da üçünüz, beşiniz de… İkinizinde hem malı hem canı hem de cemaati tehlikeye girmişti de en çok hangisini kaybetmemek için rükulara eğildiniz aflar dilediniz Lanetullah’tan.

Devletin başı, lideri Paralel devlet diye tedbir almasaydı paralel din kurduğunu söyleyebilecek değildiniz her halde.

Din adına değil kin adına konuşuyorsunuz. Bir birine necaset yedirme, içirme davet yarışı yapmak nedir Allah aşkına.

Siz kim din alimi, adamı olmak kim be. Tüüü beherinizin suratına. Utanıyoruz sizden.

Biz yüz yıl önce savaştan çıkmış ve zorbalığa maruz kalmıştık ama daha huzurlu idik. (Fakirdik hem de) Elli sene önce daha iyi müslüman idik. (Cahildik hem de) Yirmi beş sene önce kardeştik. (Sadece Müslüman idik hem de) Fedakarca çalışıyorduk, temiz umutlarımız vardı (Mazlumduk ama)

Ne oluyor bize / size Allah aşkına…

Hayır ama güçlü olmalıyız! İyilikler yapacak, tüm müslümanların hamisi olacaktık. Olacağız da. Ama şu ayağımıza takılan nefs-i emmare prangalarından bir azad olabilsek... Adam gibi kul olmaya razı olabilsek... Nerdeee...

Vesselam

Selehattin DUMAN

Eğitim Bir Sen Bir Nl. Şb. Bşk. Yrd.