Dimitar Berbatov: Sunderland'le görüştüm

Bir dönem Manchester United forması da giyen golcü oyuncu Dimitar Berbatov futbolu bırakmak istemediğini söyledi.
Goals'e açıklamalar yapan 36 yaşındaki Bulgar yıldız Premier Lig ekiplerinden Sunderland'le görüştüğünü belirterek şunları ifade etti:
- "Hala oynamak istiyorum. Birçok menajerle görüşüyorum. Ancak şu an için kesinleşen hiçbir şey yok. Bir maç ya da bir sezon... Mutlaka oynamak istiyorum. Hayatımın bu noktasında futbol çok önemli bir yer tutuyor. Son olarak Sunderland'le görüştüm ancak ortak bir nokta bulamadık."