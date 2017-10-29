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Dilmen'den Tudor'a sert tepki

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 22:54
Dilmen'den Tudor'a sert tepki

İşte Rıdvan Dilmen'in Trabzonspor - Galatasaray maçına ilişkin yorumları:

Türkiye'yi bilmeyen bir Çinli, Bordo Mavi ve Sarı Kırmızılı takımları izliyor. Sarıların, Mavilere 14 puan fark atmış olmasına şaşırır. Aykut Kocaman haklı çıktı. Zorlu maçlar başlıyor. Puan kayıpları olacak demişti. Hiçbirimiz kestiremedik. O haklı çıktı. Trabzon kaybetse, Sosa niye oynamıyor diye Rıza Hoca eleştirilirdi. Trabzon'un hemen hemen maç boyunca hiç pozisyon vermediğinin altını çizelim. Kendi adına da en az 2-3 pozisyon buldu. Organizasyonu, mücadelesi son derece iyiydi Trabzonspor.

Galatasaray'a gelince, bugüne kadar 3 tane sistem değiştiren teknik direktör var. Antrenörlere bakarsak artı katkı yapan Rıza Hoca ve eksiye giden Tudor var. Lidersin namağlupsun, gol atman lazım 53'te Gomis'i oyundan çıkarıyorsun. Eren'i sokma demiyorum. İkinci forvet olarak sok. Ama Gomis kalabilir. Mağlupken Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusunu anlamsız bir şekilde oyundan çıkarıyorsun. Bireysel anlamda baktığında Linnes sahada yok, Selçuk kötü, Denayer kötü, Ndiaye kötü, Tolga 15 dakikadan sonra kayboldu. Çalımbay'a, "Galatasaray'dan kimi değiştirsinler" deseler, "Gomis" derdi, 1- 0 gerideyken Gomis çıkarılmaz. Galatasaray taraftarı son iki maçtaki oyundan memnun değildir. Galatasaray daha Beşiktaş ve Başakşehir ile oynamadı. Zor maçlarda bırak golü, pozisyona girmekte bile zorlanıyor?.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:54
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  2. Galatasaray
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