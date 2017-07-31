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Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçtiğine ilişkin iddiaları yorumladı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçtiğine ilişkin iddiaları yorumladı.

İşte Dilmen'in sözleri:

"Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş'in görüşmesinden prensip anlaşması çıktığını ben de duydum Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum. 4 maçlık anlaşma Beşiktaş'a zarar vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır. Şenol Güneş kararına da karışmaz. Kararları Yıldırım Demirören alır. Kamuoyu tepkisinden dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor. Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
  1. rıdvan dilmen
  2. şenol güneş
  3. erdoğan
  4. fatih terim
  • ErsinErsin42 dk önce
    Iyi artik CB onada karissaydi, daha neler.
  • tayfur yıldırımtayfur yıldırım51 dk önce
    fatih terim galatasaraya gelmez şenol güneş milli takımla anlaşır işte bu fbye 4. yıldız operasyonudur
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