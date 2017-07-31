Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçtiğine ilişkin iddiaları yorumladı.

İşte Dilmen'in sözleri:

"Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş'in görüşmesinden prensip anlaşması çıktığını ben de duydum Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum. 4 maçlık anlaşma Beşiktaş'a zarar vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır. Şenol Güneş kararına da karışmaz. Kararları Yıldırım Demirören alır. Kamuoyu tepkisinden dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor. Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir."