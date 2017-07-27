Dilipak müthiş öneri: 15 Temmuz Kütüphanesi kurulmalı

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 15 Temmuz Kütüphanesi'nin kurulması gerektiğini ve bunun için geç bile kalındığı söyledi.

İşte Dilipak'ın ilgili yazısı:

15 Temmuz bir milad. Bunun öncesi var ve sonrası olacak. Bu yıllarca sürecek bir tartışmanın başlangıcı.

Olayın sıcaklığı içinde bu işin öneminin farkında değiliz.. Bu işin daha yüzden fazla ülkede, siyasi, hukuki, idari, sosyal açıdan sonuçları çıkacak ortaya.

Bana kalırsa Beştepe’nin kontrolünde, BYEG Müdürlüğü ve derleme müdürlüklerinin, Kültür Bakanlığının kütüphaneler, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının desteği ile sanal bir ihtisas kütüphanesi oluşturulmalı. Dış diplomatik temsilciler de o ülkelerdeki bilgi ve belgeleri buraya gönderebileceği gibi, kendi bölgesindeki siyasiler, STK’lar ve basını bilgi almaları için bu kaynağa yönlendirebilirler..

Bu konu önümüzdeki yıllarda üniversitelerin ilgi alanına girecek. Yargının gelişmeleri izlemesi için bu yapı çok önemli. Bu yapıda özelleştirilmiş bir arama motoru yanında, değişik dillerden bilgi ve belgelere erişim imkânı, etkin bir otomatik tercüme imkânı da sunulmalı.

İhtisas kütüphanesinde yerli ve yabancı bütün dava dosyalarına ulaşılabilmeli mesela.. Bu konudaki yerli ve yabancı basın haberlerine, sesli, görüntülü ve yazılı olarak ulaşılabilmeli.

Yerli ve yabancı bütün yayınlar derlenmeli. Şehidlerin, gazilerin aileleri, bu konuda yazılan bütün eserlere, afişlere, broşürlere ulaşabilmeli.

Özel erişim ve profesyonel erişim imkânları ile bu kütüphanede bazı bölümlere erişim sınırlandırılabilir. Paralı hale getirilebilir. Özellikle yabancı yayınlar için ücretlendirme, aykırı/karşı, suç olan muhtevalara sahip bilgi ve belgelere erişmek için özel izin ya da savcılıklar ve siyasi otoriteler için özel şifre imkanları da getirilebilir..

Mesela sosyal medya tartışmaları ile ilgili aylık raporlar ve bazı alıntılar da bu sitede yer alabilir..

Mesela, ayrı bir bölümde kişiler ellerindeki bilgi ve belgeleri, ses, görüntü ve notları bu siteye gönderebilmeli ve uygun görülenler burada yayınlanabilmeli.

Bu site üzerinde ayrı bir bölümde, konu ile ilgili çok kapsamlı bir indeks bölümü yanında, piyasada bulunan kitapları satın almak için linkler de bulunabilir.