Dilipak'tan ABD'ye: Elleriniz kan kokuyor!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü ''Size inananlım mı?'' başlıklı bugünkü yazısında TSK’nın Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak batı ülkelerinden gelen farklı tepkilere dikkat çekti. Dilipak ''Eğer ABD bölgede bir PKK ordusu, Haçlı ordusu kurmaya kalkarsa bu sadece ABD’nin bölgedeki varlığının değil, NATO’nun da sonu olur. BM de işlevini yitirir'' dedi

Türkiye’nin İncirlik resti karşısında ABD’nin geri adım attığını belirten Dilipak, halen devam eden operasyon hakkında da bilgiler verdi.

İŞTE O YAZI;

Trump Erdoğan’ı aradı. ABD’den her saat başı bir açıklama geliyor. Her kafadan bir ses. PYD bildiğini okuyor, meydan okuyor. Batıdan garip tipler PYD safında savaşmak için geliyor. PYD’liler sivil hedeflere, cami- ev demeden saldırıyor. PYD saldırırken sesini çıkarmayanlar, şimdi barıştan söz ediyorlar. Sıcak savaşa karşı psikolojik savaş, propaganda savaşı, yalan haber var gücü ile devam ediyor.

ABD, Membiç’den Afrin’e destek gönderilmesi halinde kendilerinin PYD’ye destek vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı ise,“YPG’yi hiçbir zaman desteklemedik... Onlar masum değil”dedi.

Hayırdır inşallah! Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”na ilişkin, “Türkiye’ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye’nin kendini savunması için yeterli gerekçeler var. YPG masum değil” dedi.

Bu arada Erdoğan Trump ile görüşecek. Rusya ve İran’la (...)

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...'