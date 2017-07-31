Dilipak: Varsayalım Adil Öksüz’ü buldunuz!

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında vatan haini FETÖ'cü Adil Öksüz'e ilişkin açıklamada bulundu.

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Sahi, Öksüz’ü buldunuz ne olacak?

Adam diyecek ki, “susma hakkımı kullanıyorum”. Ya da dalgasını geçecek, “hafızamı kaybettim, hatırlamıyorum.” Ne yapacaksınız? Hatta gazeteye ilan da verebilir: “Hafızamı kaybettim, hükümsüzdür”.

Adamı öldürmüş de olabilir, ya da ele geçme, itirafçı olma ihtimali varsa öldürebilirler de..

Ya da hipnozla hafızayı resetleyebilir. “Biyonik bir robot” haline getirebilirler. Nasıl olsa sildikleri hafızayı daha sonra tekrar yükleyebiliyorlar. Adam kendini “Mehdi” de ilan edebilir, eğer öyle bir yükleme yapmışlarsa.

Öksüz giderek bir mitoloji kahramanına dönüşüyor. Yarın biri pazarda HERO yazılı T-Shirt’lü alışveriş yaparken görebilir, ya da Kâbe’de tavaf yaparken.

Mesela birileri bu kadar aradan geçen zaman zarfında adama estetik ameliyat yapıp görüntüsü tamamen değiştirilmiş de olabilir. Dövmeli, piercingli, biraz saç da ektiniz mi, uzun saçlı bir Hippi! Adama yerli-yabancı bir kimlik de bulunur. Öte yandan; hafızalara kazınan Adil Öksüz imajına uygun bir düzine adam salarsınız piyasaya, adam bir bakarsınız Almanya’da görülür, bir bakarsınız Hollanda’da, Belçika’da, Japonya’da, Amerika’da, Kanada’da, Güney Afrika’da, Çin’de, Avustralya’da.

Maksat şaşırtmaca değil mi? İnsanların neye inanacağını şaşırmasını istiyorsanız her şey mümkün, her yol mübah! Arkasında CIA, MOSSAD, MI5 ve Vatikan’ın olduğunu söylediğiniz bir örgütten söz ediyoruz. Bunlar adam kaçırmakta ustadırlar. Birkaç ayda bir Captagon tüccarından bir şeyh bile çıkartabilirler.

Almanya’yı saymıyorum, gerek yok, nasıl olsa o joker. FETÖ’nün arkasında kim varsa onların ortak kullanım alanı orası.

Varsayalım Öksüz şimdi İstanbul’da bir elçiliğin içinde, ne yapacaksınız. Hatta diplomatik plakalı araçla da sağa-sola gidip geliyor.

Bu ülkenin ille de bir batılı ülke olması gerekmiyor, bu bir Arap ya da Afrika ülkesi de olabilir.

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