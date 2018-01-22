Dilipak: Türkiye bu saatten sonra geri adım atamaz

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Harekat başladı. Türkiye havadan ve karadan vurmaya devam ediyor.

Afrin’de son iki günde 200’e yakın nokta vuruldu. Sırada Mümbiç var. İlk etapta, Fırat’ın doğusunda kimse kalmayacak. Ondan sonra da harekat devam edecek, terör örgütüne Türkiye’nin güneyinde yerleşmesine izin verilmeyecek.

Harekata ÖSO da destek veriyor. “Zeytin dalı” terör örgütü için ölüm anlamına gelse de, bu aynı zamanda Suriye halkına uzatılan bir “Zeytin dalı” anlamı taşıyor. Bu bir yandan Hz. Nuh’a, öte yandan Kudüs’e bir gönderme. Hz. İsa’ya bir gönderme..

Zeytin dalı isimlendirmesi, bana “Kıbrıs Barış Harekatı” gibi “Barış” mesajı veren bir isimlendirmeyi hatırlattı.

PKK, PYD ve HDP yanlış bir hesap yaptı. ABD yanlış bir hesap yaptı.

Ankara operasyon için düğmeye bastığı ilk gün 72 uçakla 7 bölgede 108 hedefe yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Karadan tank ve topçu birlikleri nokta hedefleri vurdular. 72 sayısının özel bir anlamı var aslında. 20 Ocak 2017 tarihinde başlatılan ve “Zeytin dalı” adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, “Fırat Kalkanı”nda şehit olan 72 Mehmetçik’e bir anlamda “selamlama” anlamı taşıyor.

PKK’lılar, Afrin’de Hendek savaşına hazırlanıyorlardı. Akıllarına göre Afrin’de direnecekler, dahası bu direnişi Hatay’a doğru genişleteceklerdi, ama evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Şimdi ABD de, AB de, NATO da ve tabii BM de, gelinen noktada durumu yeniden gözden geçirmesi gerekir.

Bu sonuç FETÖ için de tam anlamı ile hüsran oldu.. FETÖ’cüler, Ankara’nın ABD’ye rağmen harekete geçemeyeceğini düşünüyorlardı. Erdoğan ve hükümet doğrudan ve dolaylı olarak harekete geçmemek konusunda baskı altına alınmaya çalışılıyordu.

Bu noktadan sonra muhalefet kanadının gelişmeleri nasıl değerlendireceklerini göreceğiz. Toplumda çok büyük bir destek var. Bu operasyona kim karşı çıkarsa, hatta operasyona destek vermezse halk onları mahkûm eder.

Ankara’nın bu çıkışı dosta güven ve düşmana korku vermiştir.. Milli meselelerde Ankara’nın taviz vermeyeceği, kararlı ve cesur bir şekilde yoluna devam edeceğini göstermiştir.. ABD yanlış bir hesap (...)

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