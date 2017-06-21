Dilipak: Namaz cennete giden en kestirme yoldur

Her akşam birbirinden farklı konu ve konuklarla ramazan ayını dolu dolu geçiren Hasbahçe bu kez de gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ı ağırladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide birçok konuya değinen Dilipak özellikle de ramazan ayında üzerimize düşen sorumlulukları dile getirdi. Türkiye’de birçok insanın hala Kur-an’ı okumadığını, okuyanların da anlamadığını savunan Dilipak; ‘’Kur-an’ı anlamak en büyük gayemiz olmalı. Sadece Arapçasını değil açıp mealini de okumalı ve net bir şekilde anlatılmak isteneni anlamaya çalışmalıyız.’’ dedi.

Aksatılmaması gereken bir diğer ibadetin namaz olduğunu belirten Dilipak; ‘’Yine ramazan ayı içerisinde namazı aksatmamak gerekiyor. Aslında namazı sadece ramazan ayında değil tüm yıl boyunca aksatmadan yerine getirmek gerekiyor. Namaz cennete giden en kestirme yoldur.’’ şeklinde konuştu.

Konuşmasının içinde zaman zaman gündeme dair de değerlendirmelerde bulunan Dilipak, Katar krizi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili olarak da düşüncelerini vatandaşlarla paylaştı.

Programı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da takip etti. Programın sonunda Abdurrahman Dilipak’a teşekkürlerini ileten Başkan Fazlı Kılıç, kendisine çiçek ve Kağıthane’nin sembolü lale figürünü takdim etti.