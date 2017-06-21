İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dilipak: Namaz cennete giden en kestirme yoldur

Kağıthane Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Hasbahçe’de ‘’Ramazan’ın İnsana Yüklediği Sorumluluklar’’ adlı bir söyleşi gerçekleştiren gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Kur-an’ı anlamanın müslümana düşen en büyük görevlerden biri olduğunu belirtti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 23:43
Dilipak: Namaz cennete giden en kestirme yoldur

Her akşam birbirinden farklı konu ve konuklarla ramazan ayını dolu dolu geçiren Hasbahçe bu kez de gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ı ağırladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide birçok konuya değinen Dilipak özellikle de ramazan ayında üzerimize düşen sorumlulukları dile getirdi. Türkiye’de birçok insanın hala Kur-an’ı okumadığını, okuyanların da anlamadığını savunan Dilipak; ‘’Kur-an’ı anlamak en büyük gayemiz olmalı. Sadece Arapçasını değil açıp mealini de okumalı ve net bir şekilde anlatılmak isteneni anlamaya çalışmalıyız.’’ dedi.

Aksatılmaması gereken bir diğer ibadetin namaz olduğunu belirten Dilipak; ‘’Yine ramazan ayı içerisinde namazı aksatmamak gerekiyor. Aslında namazı sadece ramazan ayında değil tüm yıl boyunca aksatmadan yerine getirmek gerekiyor. Namaz cennete giden en kestirme yoldur.’’ şeklinde konuştu.

Konuşmasının içinde zaman zaman gündeme dair de değerlendirmelerde bulunan Dilipak, Katar krizi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili olarak da düşüncelerini vatandaşlarla paylaştı.

Programı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da takip etti. Programın sonunda Abdurrahman Dilipak’a teşekkürlerini ileten Başkan Fazlı Kılıç, kendisine çiçek ve Kağıthane’nin sembolü lale figürünü takdim etti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:43
  1. Kağıthane Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!