Dilipak: Kötü söz elbet sahibini bulur

Basın mensuplarının CHP’li Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak söylediği ’diktatör’ açıklamasıyla ilgili sorularına cevap veren Dilipak, “Diktatörlükle yönetilen, faşizm ile yönetilen ülkelerde hiç kimse diktatör ya da faşiste, sen faşistsin diyemez. Eğer bunu diyen birileri varsa o gerçeği söylemiyordur ve kem söz sahibine aittir. Söylediğin söz tekrar size döner. Biz buna ’haddi rian’ diyoruz bizim geleneğimizde. Bir kişi, bir başka kişiye onda olmayan sıfatı yakıştırırsa, o sözü söyleyen kişi, o şeyi yapmış gibi cezalandırılır. Tabi bizim inancımız, tarihimiz, kültürümüz, geleneğimizden habersiz bir takım insanlar, bir takım siyasi hesaplar uğruna ki; o da uluslararası bir komplonun bir parçası olarak, Türkiye’de siyasi bir kriz çıkartmak adına bu tür saldırılarda bulunuyorlar. Ama dediğim gibi bumerang gelir sahibini bulur” diye konuştu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, günün anısına Dilipak’a çeşitli hediyeler takdim etti.