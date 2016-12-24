Diler: Mayıs'ta Gezi benzeri büyük bir isyan planlandı

Bu haber 217 kez okundu

Gazeteci Yazar Ergün Diler, dün yayınlanan yazısında, Mayıs ayında Gezi isyanına benzer bir kalkışma planlandığını belirtti.

İşte Diler'in o yazısı:

Türkiye terör saldırılarıyla sarsılırken sınırlarımızın hemen dibinde elinde silah tutan kime hizmet ettiği belli olmayan pek çok grup var. Bunlar hem orada hem burada büyük sorun. Bir de herkesin konuştuğu ve şimdilik çözemediği Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastı var... Hem bölge hem içerisi durulmuyor. Sağlı sollu geliyorlar... Koca bir savaşın içinden geçiyoruz. Anlatması da anlaşılması da kolay değil.

Çok fazla değişken var! Ve DİPLOMASİNİN TAVAN YAPTIĞI bir frekanstayız. DIŞİŞLERİ iyi olanların, istihbaratı iyi olanların kazanacağı bir mücadele bu. Birkaç hamle sonrasını göremeyenlerin alacağı pek bir şey yok...

Karlov suikastına gelelim... Birkaç gündür yazdım. Farklı pencerelerden bakmaya devam edelim... Önce Rusya'ya gidelim. Anlamak için.

Rusya Merkez Bankası'nın başında Elvira Nabiullina var. İçeride zararlı bulduğu YABANCI BANKALARI kapatan biri. Paraya hükmeden bir kadın. Belki Putin'den sonraki en güçlü isim...

Elvira Nabiullina yaptığı operasyonlarla Rusya'daki para akışının kontrolünü tamamen Merkez Bankası'na bağladı. Bu kolay kolay BATI tarafından hazmedilecek bir olay değildi. Bu hamleden hemen sonra karşı hamle geldi! Devlet Başkanı Putin'in aracı hızla giderken otoyolda uçan bir araç ile karşılaştı. Şoför olay yerinde öldü.

Bu kaza büyük uyarıydı. Aracın içinde Putin'in olmadığını biliyorlardı. Amaç mesaj vermekti! Putin'in sevdiği şoförü kazada can verdi...

Birileri Putin'e, "Sürekli kullandığın güzergahta bile, evinde bile güvende değilsin" diyordu!

Putin devlet başkanıydı ama sonuçta istihbaratçıydı. Bunu en iyi bilen isimlerin başında gelirdi.

Hamle yaptı! Paraya yön vermede büyük yeteneğe sahip olan Elvira Nabiullina'ya görev verdi... İran, Kazakistan, Arabistan ve Katar'la birlikte çok önemli bir enerji üssünün hayata geçirilmesi için adımlar atıldı. Hem Rusya hem diğer ülkeler kazanacaktı. Enerji birliğinin oluşması için Türkiye'nin de orada olması gerekiyordu.

Yakınlaşmanın nedenlerinden biri de buydu! Uçak krizinin geride kalmasının arka planında biraz da bu yatıyordu!

Eğer bu birlik TRUMP'ı da yanına alırsa AVRUPA BİRLİĞİ kesin kontrol altına alınacak. Ya da dağıtılacak...

Eğer Trump buna yanaşmazsa ORTADOĞU yanacak!

Tam yazıya Ortadoğu'daki büyük dengeden devam edecekken çok sevdiğim bir dostum yazdığım bir yazının bugünü anlatan kısmını paylaştı... "Bunu hatırlat!" mesajıyla...

Şaşırdım! Nereden aklına gelmişti. Ama ilginçti. AMERİKALI DOSTUMLA YAPTIĞIM KONUŞMANIN BİR BÖLÜMÜYDÜ BU!

Siz karar verin...

...MAYIS ayı TÜRKİYE için tarihi bir dönem olacak!

* Nereden çıktı şimdi bu?

Dinle lütfen! Birkaç ay içinde bazı önemli, sembol kişilerin başına bir şey gelecek! Bir ya da birkaç kişi DOĞAL görünümlü yolla ölecek! Plan böyle başlayacak.

* Neden?

Mayıs'ta BÜYÜK BİR GEZİ BENZERİ BİR EYLEM planlandı.

İşadamları destek olsun diye de gözdağı verilecek! Kesin ve net! Zaten şu anda bazıları söz verdi bile. Çok kapsamlı bir eylem planı hazırlandı.

* Açar mısınız biraz?

Türkiye Suriye'ye yönelik muhtemel bir hamle yaptığı an bu plan devreye girecek! Bundan kaçma şansınız hiç yok! Türk Ordusu Suriye'ye girdiğinde doğal olarak kayıp verecek! Verilen her kayıp içeriyi karıştıracak! "Savaşa Hayır!" ayaklanması çıkaracaklar. Çok kanlı eylemler olacak. Polis kurşunuyla savaşa karşı çıkan çocuklar öldürülecek.

Ya da bu görüntü verilecek!

Mayıs ayında planlanan gösterilere medya da büyük destek verecek.

Özellikle İngiliz ve Alman medyasındaki önemli isimlere, "Mayıs ayında sakın izne çıkmayın!" mesajı verildi bile.

* Daha fazla ne söyleyebilirsiniz bu konuda?

Türkiye'de 51 ilde yaklaşık 200 organizasyon lideri seçildi.

Organizasyon liderleri, saat saat operasyonu ezberlediler. Bu eylemlerle birlikte yağmalama ve kaos hayata geçirilecek. Dünyanın her noktasında yağmalama ve kaos başladığında ordu caddelere iner. Rand Corporation'da rapor olarak tartışılan bu eylemlere karşı koyma şansınız zor. Çünkü ultra profesyoneller devrede. Dikkatli olun!

* Bu kadar plan ne için? Ne istiyorlar?

Mayıs, BAŞKANLIK'tan önceki son kriz! Eğer içeride bir ve bütün olursanız kazanma ihtimaliniz var! Ama şimdiki dağınık görüntü elinizi çok zayıflatıyor!

Planı yapanlar muhalefetten bile BAŞKANLIĞA destek olduğunu biliyor. Bunu da ancak KAOS ile önleyebilirler!

Bunun için gelecekler. Hazır olun!

Önleminizi alın! Mayısa kadar yürüyün, gerisi kolay! Ama önce Mayıs'ı atlatın!

İşte DOSTUMUN söyledikleri bunlardı ve bugüne taşındığında gerçekten anlamlı oluyordu. BYLOCK ve benzeri her şeyi daha önce paylaşmıştı!

15 Temmuz'u da suikastları da...

Önemli isimlerin hedef olacağın çok önceden haber veren dostumdan elbette Rus Büyükelçi Karlov cinayetiyle ilgili bilgi alacağız. Biraz soğusun da...

Peki Karlov neden öldürüldü?

Tehlike altında değildi? Koruma da kullanmıyordu! Hatta emekli olunca burada yaşamayı düşünüyordu!

Neden vuruldu?

Öncelikle bu suikast bölgeyi çok ama çok alevlendirecek...

Güvendiğim bir isim önemli bilgiler paylaştı! Dilerseniz okuyup üzerinde birlikte düşünelim...

"Karlov'u bir istihbarat örgütü veya bir ülke öldürmedi. Avrupa'lı iki devletin iki gizli servisi ortaklaşa bunu yaptı. Suikast ittifakla gerçekleştirildi.

Amerikan istihbarat örgütleri de haberdar oldu. Sanırım daha sonra!

Ankara, katilin FETÖ'cü olduğunu söyledi. Doğru! İlişkileri ortada! Ama arkadaki güce bakılmalı. Bunlar AVRUPALI İKİ DEVLET! Bazı önemli Rus istihbaratçılara göre bu, NATO'nun Rusya'ya cevabı. Çünkü kısa bir süre önce Halep'te ilginç bir olay yaşandı. Rejim güçleri Halep'te muhalif kılığında 3 tim yakaladı. Çatışma sonrası bazıları yaralandı. Ancak sağ kalan ekip gelen emir doğrultusunda teslim oldu. Yakalananların hepsi NATO'nun gizli ordularına üye isimler çıktı. Putin, gönderdiği bir ekiple hepsini Rusya'ya getirtti. Sorguları orada yapıldı. Muhtemelen çok önemli bilgiler verdiler. NATO için zor süreç o andan itibaren başladı. Ancak Putin'e "NATO askerlerimizi verin" diyecek bir üye ülke bulunamadı. Bu olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra Karlov suikastı yaşandı. Putin'e mesaj vermek isteyenlerden biri de NATO'ydu..." Madem dostlardan gidiyoruz gelen bir bilgiyi de paylaşmak iyi olacak gibi...

Biz geçtiğimiz hafta YAZ-BOZ olarak Moskova'dayken ÖNEMLİ BİR TÜRK BANKASINDAN birkaç milyon dolar para çalındı!

HACKERLER TARAFINDAN...

Banka da ilgililer de açıklamalar yaptı.

Hiç biri doyurucu değildi.

Ucu açıktı. Zaten gündeme gelmedi bile bile... Silinip gitti...

Bana bilgiyi veren dostum işte unutulan bu PARAYI hatırlattı! "Sence çalınan para Rusya Büyükelçisi Karlov suikastında kullanılmış olabilir mi?" diye sordu!

Buna verecek cevabım yoktu!

Bilmiyordum...

Güldü...

Kısık bir sesle ve uzun uzun...

Cevabımı almıştım...

İnanılmaz ilişkiler, inanılmaz çıkar savaşları ve inanılmaz oyunlar vardı! Dünyanın merkezi olan ORTADOĞU'yu, BATI kimseye bırakmak istemiyordu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu grup kendi kararlarını vermek istiyordu...

Kavga bütün hızıyla devam ediyor ve edecek...

İşin kötüsü BATI da kendi arasında tek parça değil.

Herkes burada birbiriyle mücadele edecek... Yeni SYKES PICOT'u terör ve suikastlarla gerçekleştirecekler. EN ucuz, en kirli ve en can yakıcı savaş türü! TERÖR!

Herkes birbirine vuracak... Sonucu kimse bilmiyor tabii...

Bazıları dün de yazdığım gibi hesaplaşmayı TÜRKİYE içinde yapacak... Bir de bunu yaşayacağız...

Birbiriyle mücadele edenler bizi yanlarına çekmek için bizimle de mücadele edecek.

KARMAŞIK bir sorunun tam ortasındayız... Devletlerin sınırlarına sığmadığı, yanlış terzinin biçtiği elbisenin dikişlerinin attığı bir zaman dilimindeyiz...

Ortaklarımızı iyi seçmenin yanında ortaklarımızın da ortaklarını iyi seçmesi gereken bir dönemeçteyiz...

AKIL, PARA, ENERJİ ve SİLAH konuşacak...

Yaşanan ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI... Daha az kayıpla bitmesi için varılan gizli anlaşmanın gizli maddelerini yaşıyoruz...

OLAY BU!

Akıllı olan ve bölgeyi iyi bilen kazanacak.

Favori biziz...

İçeride tek ve bütün olalım yeter!.