Diler: Kavga büyüyerek devam edecek

Gazeteci Yazar Ergün Diler, bugün yayınlanan yazısında, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yazı:

İstanbul’un hatta dünyanın en önemli merkezlerinden olan BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY’e saldırı düzenlendi. REİNA yani KRALİÇE büyük ve kanlı bir katliamla dünyada manşet oldu. 15 Temmuz’da burada göremediğimiz bütün yabancı medya koşup geldi. Ortaköy medya karargahına döndü. Gelmeyen yoktu! Herkesin gözünden kaçan önemli bir ayrıntı daha vardı. Beşiktaş’ta 45 polisimizi şehit verirken Avrupa’dan özellikle İngiliz medyasından “TIK” yoktu. Reina saldırısından sonra neredeyse “TÜRKİYE’YE GİDİN! HERKES O TOPRAKLARI BİR KEZ TANISIN!” kampanyası başlatıldı… Dün de yazdığım gibi İNGİLİZ İSTİHBARATI SALDIRININ KENDİLERİNE YÖNELİK OLDUĞUNU BİLİYORDU. Bizler ise olaya o kadar dar çerçeveden bakıyorduk ki KÜRESEL ÇEKİŞMEYİ ve BÖLGEDEKİ BİLEK GÜREŞİNİ atlıyorduk.

Bölgede VAR OLMAK İSTEYEN GÜÇLER kimlerdi? Kim kimden ne istiyordu? Nasıl bir paylaşım modeli talep ediliyordu? Kim kime hangi noktada itiraz ediyordu?

Bunları bilmiyorduk. Bilmiyorduk ama bazıları başımıza gelen saldırıları anlatırken de bayrağı kimseye vermiyordu. Bilerek ya da bilmeyerek çok kişi eksik bilgi ve yanlış rota ile insanların kafasını karıştırıyordu. Öncelikle REİNA’da kanlı ve vahşi bir ELENSE çekildi!

İngilizler’in yaptığı operasyonlara Amerikalılar büyük bir cevap verdi. Verdi ama masum insanların hayatları üzerinden. Suçu günahı olmayan canlar üzerinden… Kavgalarını böyle sürdüreceklerdi. TERÖR, BÜYÜKLERİN ORTAKLAŞA KARARA VARDIĞI UCUZ VE KANLI SAVAŞIN TARİFİYDİ...

REİNA’nın içinde 400 kamera var. Hepsi kayıtta. Hepsi saldırıyı saniye saniye kaydetti. Hepsi poliste. Ama saldırganlar yok. Hepimizin bildiği gibi, cani taksi ile gelip silahına davranıyor ve tetiğe basıyor. Vura vura içeriye dalıyor. Öncelikle nereye girdiğini biliyor! En fazla 48 saat önce keşif yapmış olmalı. Çünkü mekandaki değişiklik ihtimalini göz önüne almak zorunda. Emin olun öyle de yapmıştır! CANİ bir aydan fazladır buralarda. Kimlerle görüştü, kimlerle oturup kalktı! Bilen yok! Plan nerede yapıldı bilmiyoruz. Bu katliama kaç kişi katıldı? Asla ve kat’a tek olamaz. Destek olanlar da var. Bu da ortada. Hem içeriden hem dışarıdan! Zaten büyük ve kanlı operasyonlar öyle olur… Ama destekçiler kimdi bilmiyoruz!

Televizyonlarda CANİNİN elinde cep telefonuyla hem TAKSİM MEYDANI’nı hem de kendisini çeken görüntüler yayınlandı. 360 derece çekim! Profesyonelce! Katil bu görüntüleri çekerek bağlı olduğu merkeze aktarıyor. Burada yapılan analiz ile de takip edilip edilmediğini öğreniyor. Ona bu katliam görevini verenler “TEMİZ!” dedikten sonra rotayı REİNA’ya çeviriyor…

Böyle olaylar çok zordur. Soğukkanlı davranmak kolay da değildir. Ama Reina’dan tahliyelerin polis kontrolünde olması gerekiyordu. Herkesi yandaki OTOPARKA toplayıp parmak izi ve kimlik tespiti yapılmalıydı! İşlem bittikten sonra kontrollü dağılmalarına izin verilmeliydi. Ama tansiyonu yüksek olaylarda bunlar kolay değildir!

Biraz daha olaya girelim…

ÖNCELİKLE NATO ve CIA rakipleri olan istihbarat örgütlerine KUSURSUZ KATLİAM, KUSURSUZ TERÖR, KUSURSUZ ALGI nasıl olur bunu göstermek istedi. Reina asla gelişigüzel seçilen bir hedef değildir… İngiliz medyasına baktığınızda bunu görürsünüz zaten! Ergenekon ve Balyoz’da CIA ve MI6 işin içindeydi! Bazen biri bazen de diğeri hedef gördükleri ekipleri alıp götürdü. Bu eski bir kavganın yeni sahnesiydi. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak… MESELE ANADOLU’ya kim hükmedecek. İki taraf da bizi düşünmeden kendi arasında kavga ediyor…

REİNA saldırısı Amerika’nın İngiltere ile buralarda anlaşamadığının açık bir göstergesidir.

Katliam 7 dakika içinde oldu. Girdi taradı ve çıkıp gitti. 8. DAKİKAYI beklememesi gerektiğini biliyordu… 2017’nin ilk saatinde tetiğe basarak “Bu yıl, 2016’yı aratacak” diyordu!

REİNA semboldü. AMERİKAN KARŞITLIĞININ MERKEZİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU. Biz bilmezdik ama durum buydu! En azından CIA için! Reina’nın İngiltere için önemi fazladır. Çok özel İngilizler, İstanbul’a geldiğinde Reina’da eğlenir. Özel toplantılar için İngilizler Reina’yı tercih eder.

Çünkü Reina’da kendilerini rahat hissederler. Bu yeni de değildir… Uzun yıllardır böyledir. Beşiktaş saldırısından sonra “Türkiye hiç güvenli değil. Uzak durun” diyen İngiliz basını bir iki gündür Türkiye’nin turizm elçisi gibi. Mesajı aldılar yani. CIA, REİNA’yı seçerek “AFRİKA VE ORTADOĞU’DA BENSİZ PLAN YAPMAYA KALKMA” dedi. “Eğer yaparsan ikinci hamle LONDRA’ya gelecek” mesajını verdi. İçeride hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümü ARAP’tı. Zaten liste ellerindeydi, kimin geleceğini çok iyi biliyorlardı. Ortadoğu ve Türkiye bileşkesi üzerinden Londra’ya, KRALİÇE’ye uyarı veriliyordu!

Beşiktaş saldırısından sonra “SIRA İNGİLİZLER’İN TÜRKİYE’DEKİ ADAMLARINDA VE KURUMLARINDA” diye not eklemiştim… Bu NOT hala canlılığını koruyor. Hem de büyüyerek! İngilizler’in bölgede risk almadan pay almasına itirazı olanlar gelecek. Başta ABD... Kavga büyüyerek devam edecek. Maalesef bu savaşı burada bizlerin üzerinden götürecekler. TÜRK DIŞ POLİTİKASINI belirlemek için gelecekler. Terörle bizi yormak için saldıracaklar. Devletin ve milletin kararlarını etkilemek için kapımıza dayanacaklar.

Dün konuşulmaya başlandı! Hiç olumlu bir şey değil ama bazı siyasetçiler için SUİKAST TEHDİDİNDEN söz edildi. MÜMKÜN!

Açmak istemem ama bazı isimler İNGİLİZ POLİTİKALARINA ÇOK YAKINDIR! Eleştirmek için söylemiyorum. TESPİT bu! Ve bu kanada kesin ve net saldıracaklardır. MHP de bundan payını alabilir! Neden? Çünkü AK PARTİ’yi istedikleri rotaya sokmak için yanındaki yol arkadaşını koparmak şarttır. Dün en sert açıklamalardan biri kimden geldi?

DEVLET BEY’den! Devlet Bey belli ki saldırıyı çözdü!

“Bu saldırının El Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar Türkiye-Rusya-İran ile hayata geçirilen ateşkes sürecinin payı vardır. IŞİD maşadır, Batı’nın cinayet aparatıdır… Verdiğim ‘Evet’ oyunu, referandumda da aynen tekrar edeceğim…”

KASET KUMPASLARINI hatırlayın. EN çok hedef olan parti MHP’ydi! Sağlı sollu geldiler. Devlet Bey’in 10 arkadaşı bu kumpasla gitti! Peki saldıran kimdi?

FETÖ! Yani CIA!

Devlet Bey siyaseten onların karşısında yer alırdı. Yan yana gelemezlerdi… Devlet Bey’in TÜRKÇÜLÜK anlayışı ile FETÖ’nün (CIA’nın onlara yüklediği) TÜRKÇÜLÜK anlayışı birbirinden çok farklıdır…

Reina’ya dönelim… Katil ORTA ASYA’dan geliyor. ÖZBEK mi, Kırgız mı; Uygur mu belli değil. Ama geldiği yer çok mu çok önemli… Ailesi de çocukları da Türkiye’de… Konya’da… Kendisi Suriye’den giriyor ve İstanbul’da soluğu alıyor… Katilin ORTA ASYA’dan seçilmesi hem İNGİLİZLER’e hem İNGİLİZ SİYASETİ güdenlere mesaj! Katil geliyor. CEP TELEFONUYLA bütün istihbarat örgütlerini “CHECK” ediyor. Bağlı olduğu birim ve onu kollayanlar “YÜRÜ OPERASYON DEVAM EDİYOR! Takipte değilsin” emrini tazeliyor. Taksiye biniyor. Rotayı anlaşılmaz bir şekilde uzatıyor. Zeytinburnu’ndan Sarıyer’e gidiyor. Oradan Ortaköy’e dönüyor! Meydandan U DÖNÜŞÜ yapıp REİNA’nın önüne geliyor.

Çantalarını alıp silahına davranıyor. Plan dakika dakika işliyor. 7 dakikalık süre başlıyor. İçerideki YARDIMCILARI da gerekli tedbirleri alıyor. Katliam başlıyor, belirlenen sürede de son buluyor. Katil çıkıp bir süre SARIYER istikametine yöneliyor. Ama o yöne gitmiyor. Tekrar U DÖNÜŞÜ yapıyor. Geldiği yöne sapıyor. Özel bir araçla buluşup geliş yönünün aksine yol alıyor. Birkaç saati olduğunu bilerek ilerliyor. Sabahın erken saatlerinde YENİKAPI’da kendisini bekleyen iki kişi ile buluşuyor. AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İÇİN! Yalova’ya geçiliyor. Oradan BALIKESİR ve ardından YUNAN ADALARI…

Klasik bir DEAŞ’lı teröristin bunların binde birini yapma ihtimali yok. Muazzam bir planla bu katil kaçırıldı. Yayınlanan fotoğrafların pek çoğu sahte ve yanlış. CIA muadillerine, yani rakip gördüğü istihbarat örgütlerine, “kusursuz bir operasyon nasıl yapılır”ı göstermek istedi… Maalesef bizim topraklarımızda, bizim çocuklarımız üzerinden…

Muhtemelen İngiliz GİZLİ SERVİSİ de bizim üzerimizden CIA’ya bir mektup gönderecekti. İki taraf da kendi politikalarına uygun davranan isimleri korumak isteyeceklerdi. Ama koruyamayacaklardı. Bazıları zarar görecekti. İSTANBUL bir EŞİK’ti! Atladığınız zaman dünyanın merkezinde siz olurdunuz! İki güç de burayı rakibine vermek istemiyor… Amerika-CIA, FETÖ nedeniyle geriye düştüğü maçı alamasa bile rakibinin kazanmasını önlemek isteyecektir… Geleceklerdir... Bildikleri yöntemle… Kendi akıllarını kanıtlamak için de bu katille yaptıkları gibi UZUN BİR SERÜVEN, UZUN BİR HİKAYE ve UZUN BİR YOLCULUKTAN sonra düğmeye basacaklardır!

İngilizler’e yakın herkes tehdit altında. İsim vermek doğru değil. Hem de hiç! Ama görünen köy de kılavuz istemez! İngilizler bizi Amerika’dan tamamen kopartacak SAHTE BAYRAK operasyonlarına imza atacak, CIA da İNGİLİZLER’in merkezlerini hedef alacak!

Bize düşen birlik ve beraberlik içinde kazanan olmayı becermek! Unutmayın! Gelenlerin altını doldurdukları bir ideolojileri yok! YAŞAM ŞEKLİ ya da İRTİCA HORTLADI diyemiyorlar. Diyemedikleri için de biz kazanacağız. OMUZ OMUZA OLALIM… Yüreklerimizi birleştirelim. Canımız yansa da kazanan biz olacağız. Biz biliyoruz! Onlar da öğrenecek!

NOT: KATİLİN KAÇTIĞINI YABANCILAR YAZDI! ROTAYI ONLAR SÖYLEDİ! Umarım yanılırlar! Ama yakalansa da inanın hiçbir şey öğrenemeyiz. KUKLALAR KONUŞAMAZ Kİ!