Dilenen çocuklara para yerine kitap

Aşan, arabasının içine çocuk kitaplarından oluşan mini bir kitaplık kurdu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para isteyen çocuklara, bunlardan veriyor. Sosyal medya hesabından “Arabamdaki kitaplık! Kırmızı ışıkta para yerine kitap verdiğim yavrunun şaşkınlıkla karışık sevinci” yazan büyükelçiye kısa sürede onlarca yorum geldi.

Büyükelçi Aşan şunları anlattı:

“Kırmızı ışıklarda arabalara koşan veya başka mekânlarda rastladığımız dilenen çocuklara para vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Paranın o çocukları kullanan çeteleri beslemek ve bu mesleği özendirmek anlamına geldiği görüşündeyim. Aç olduğunu söyleyerek para toplayan hiçbir çocuğun o parayı kendisine bir lokma bir şey almak için harcayabildiğini sanmıyorum. Yıllardır bu durumdaki çocuklara öncelikle karınları doyabilsin diye arabamda bulundurduğum gofret, şeker, elma, portakal, simit gibi yiyecekler veriyordum. Son birkaç yıl içinde kitap daha cazip ve pratik geldi. Gofret sıcaklarda eriyor, meyveler çürüyor. En dayanıklısı ve ruhu da besleyici olanı, kitap. Arabamın sol kapısının cebi adeta mini bir kitaplık. Rapunzel, Güliver, 80 Günde Devri Âlem, Robenson gibi renkli ve resimli klasik öykü kitaplarını 1 TL’den başlayan fiyatlarla marketlerde bulmak mümkün.”

Büyükelçi, çocukların kitap karşısındaki tepkilerini şöyle anlatıyor: “Üç beş kuruş için el açmışken minik ellerine resimli kitap tutuşturuyorsunuz. Önce şaşkınlıkla devamını, parayı bekliyor, sonra özel bir hediye almış gibi kitabı karıştırmaya başlıyor. Bazıları için belki de hayatında sahiplendiği ilk kitap oluyor. Mesaiye ara verip, kaldırıma oturup hemen kitabı karıştırmaya başlayanları çoğunlukta oluyor. Ayrıca Suriyeli çocuklar daha çok şaşırsalar da kitaba sevinerek ilgi gösteriyorlar. Renkli ve resimli çocuk kitapları olduğu için ‘Okuma bilmem abi’ diyenleri de cezbedebiliyor.”