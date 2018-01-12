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Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Sivas'ta Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı çalışmada toplamda 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 17:43
Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kenttin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Cuma namazı vaktinde cami önlerinde vatandaşlardan para isteyen 10 dilenci ekipler tarafından toplandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencilere yasal işlem yapıldı. Yapılan aramada dilencilerin üzerinden 3 bin lira nakit para çıktı. Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının sahip çıktığını hatırlattı. Dilencilik yöntemi ile halkın itibarını istismar edenlere itibar edilmemesi istendi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:43
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