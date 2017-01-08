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Dil yarası neden olur?

- Behçet hastalığı

- Virüs kaynaklı enfeksiyonlar

- Dilin darbe alması veya tahriş olması

- Asitli, baharatlı ve tuzlu yiyecekler

- Genetik yatkınlık

- Sodyum lauryl sülfat içerikli diş macunlarının kullanılması

- B12, demir ve folik asit eksiklikleri

Dil yarası nasıl geçer?

Ağız gargarası: Eczanelerde bulabileceğiniz antiseptik özellikli ağız gargaraları dil üzerinde bulunan yaranın iltihabının daha da büyümesini engelleyecektir. Ayrıca antiseptik içerikli gargaralar ağızdaki bakteri sayısını dengede tutmaktadır. Eğer evinizde ağız gargarası bulunmuyorsa ağzınızı tuzlu su ile de çalkalayabilirsiniz. Yeteri kadar çalkaladıktan sonra saf su ile en son tekrar çalkalayın.

Tuz ve karbonat: Tuz ve karbonat karışımı doğal bir antiseptiktir. Bir tatlı kaşığı tuz ve eşit miktarda karbonatı ılık bir bardak suda karıştırıp gargara yapabilirsiniz. Bu işlemi günde 3-4 kez tekrarlamalısınız.

Dil yarasının ilaçla tedavisi: Başa çıkmayacağınız kadar ağrınız varsa bir doktorla görüşerek dil yaralarınız için ilaç yazmasını isteyebilirsiniz.

Diğer yöntemler

- Kafein yaraların iyileşmesini geciktirdiği için kafeinli yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durun. Sigara, kahve ve çikolata gibi kafein içeren besinlerin tüketilmemesi gerekir.

- Çok soğuk veya çok sıcak içecekler yaranızın tahriş olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden ılık içecekler içmeye çalışın.

- Yaranızın tedavi sürecinde çok acı veya fazla baharatlı yiyeceklerden uzak durun.

- Beslenmenizde köşeli, sert, kabuklu vb. yiyecekleri tercih etmemeye çalışın. Yaranızı daha fazla tahriş etmeyecek yiyecekleri seçmeye çalışın.

- Eğer dilinizdeki yaralarda kanama varsa, kanamayı durduymaya yönelik buz ile pres yapmanız faydalı olacaktır. Buzu yaranın üzerinde çok uzun bekletmemeye dikkat edin.

- Bir adet aspirini iyice ezerek dil yarasının üstüne koyup erimesini bekleyin.

- Bir çay kaşığı balı yaraya hafifçe sürün.

- İçinde sodyum laurik sülfat olan diş macunları dil yaralarına iyi gelmektedir.

- Dil yarası üzerine limon ve kaya tuzu karışımı uygulamak antiseptik etkisi yaratacaktır.

- Hidrojen peroksit içerikli ağız gargarası kullanın.

- Ağız içi yaraların bir sebebi de vitamin veya demir eksikliğidir. Çoğunlukla hastalarda B vitaminin eksikliği ağızda ve dilde yaralar oluşmasına sebep olmaktadır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı yaralarda eksik vitaminin vücuda düzenli olarak alınması ile tedavi süreci daha hızlı gözlemlenmektedir.

UYARI: Uzun süren ağız yaralarınız varsa mutlaka doktora gitmelisiniz.