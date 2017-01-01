Dil paslanmasının nedenleri nelerdir?
- Mide ve bağırsak enfeksiyonları (Gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi)
- Sinirsel rahatsızlıklar
- Hormon bozuklukları
- Varis ve basur gibi damar hastalıkları
- Kalbin sağ toplardamarında hassasiyet
- Vitamin eksikliği
- Menopoz sonrası eklemlerde iltihaplanma
- Pankreas fonksiyon bozuklukları
- Bağırsak mantarı
- Bağışıklık sisteminin zayıflaması
- Ateşli hastalıklar
Uyarı: Uzun süren dil paslanmalarında mutlaka doktora gidilmesi gerekir.
Dil pası kürü nasıl hazırlanır?
Malzemeler
- Limon suyu
- İki su bardağı su
Uygulanışı: Belirtilen malzemeleri karıştırarak gargara yapın. Bu basit işlem dil paslanması sorunu gidermektedir.