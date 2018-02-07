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Diktatör Sisi'yi seçim korkusu sardı! İhvan liderleriyle görüşmek istiyor

Amerikan Bloomberg televizyonu, Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi'nin, İhvan-ı Müslimin hareketiyle barışmanın yollarını aradığını duyurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:23
Diktatör Sisi'yi seçim korkusu sardı! İhvan liderleriyle görüşmek istiyor

YENİAKİT.COM.TR Askeri istihbarat teşkilatı kaynaklarına dayandırılan habere göre, geçtiğimiz haftalarda istihbarat subaylarının hapisteki İhvan liderlerini ziyaret ederek bu konuda görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

5 BİN'DEN FAZLA KİŞİYİ KATLETTİ 

Dönemin cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimi ele geçiren cuntacı general Sisi, darbeyi protesto etmek için gösterilere katılan 5 binden fazla insanı katletmişti.

60 BİN KİŞİ HAPİSTE

Sisi, darbe sonrası Rabia ve Ramses meydanlarında 5 bin kişiyi katletmesine rağmen korkmadan protestolara devam eden halkı hapse atarak susturmaya çalışıyor. 2013 senesinde gerçekleşen darbenin ardından ülkesinde demokrasi yanlısı 60 bin kişi, diktatör Sisi döneminde hapse atıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:23
  1. Sisi
  2. Mısır
  3. İhvan-ı Müslimin
  4. İhvan liderleri

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