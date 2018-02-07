Diktatör Sisi'yi seçim korkusu sardı! İhvan liderleriyle görüşmek istiyor
Amerikan Bloomberg televizyonu, Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi'nin, İhvan-ı Müslimin hareketiyle barışmanın yollarını aradığını duyurdu.07 Şubat 2018 Çarşamba 15:23
YENİAKİT.COM.TR Askeri istihbarat teşkilatı kaynaklarına dayandırılan habere göre, geçtiğimiz haftalarda istihbarat subaylarının hapisteki İhvan liderlerini ziyaret ederek bu konuda görüşmeler yaptıkları öğrenildi.
5 BİN'DEN FAZLA KİŞİYİ KATLETTİ
Dönemin cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimi ele geçiren cuntacı general Sisi, darbeyi protesto etmek için gösterilere katılan 5 binden fazla insanı katletmişti.
60 BİN KİŞİ HAPİSTE
Sisi, darbe sonrası Rabia ve Ramses meydanlarında 5 bin kişiyi katletmesine rağmen korkmadan protestolara devam eden halkı hapse atarak susturmaya çalışıyor. 2013 senesinde gerçekleşen darbenin ardından ülkesinde demokrasi yanlısı 60 bin kişi, diktatör Sisi döneminde hapse atıldı.
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