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'Diktatör olmak istersem beni vurun'

Uyuşturucu ile mücadelede kullandığı orantısız şiddet nedeniyle insan hakları savunucularının hedefindeki Filipinler'in 'ağzı bozuk' Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, diktatörlük niyeti olmadığını ilginç bir şekilde ifade etti.

23 Ocak 2018 Salı 14:15
'Diktatör olmak istersem beni vurun'

Filipinler Devlet Başkanı Duterte anayasanın kendisine izin verdiğinden daha uzun süre iktidarda kalması ve bir diktatöre dönüşmesi halinde asker ve polislerden kendisini vurup öldürmelerini istedi.

'ORDU VE POLİSTEN BANA YA DA ANAYASAYLA UĞRAŞAN BAŞKA BİRİNE İZİN VERMEMELERİNİ İSTİYORUM'

Duterte "Eğer fazladan (koltukta) kalırsam ve bir diktatöre dönüşmek istersem beni vurun. Şaka yapmıyorum" dedi.

Duterte "Görev süremi sadece 1 gün bile uzatırsam ordudan ve polisten bana yada anayasayla uğraşan başka birine izin vermemelerini istiyorum. Sizin göreviniz halkı ve anayasayı korumak" ifadelerini kullandı.

Duterte'nin görev süresi 2022'de sona erecek.

Filipinler Devlet Başkanı daha önce de anayasa değişikliği ile görev süresini uzatacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırma amacıyla "Diktatörlükten korkmayın. Öyle bir niyetim yok. Diktatörlüğü istemiyorum ve sevmiyorum" demişti

Duterte ayrıca çocuklarının adının yolsuzluğu karışması ya da insan hakları örgütlerinin uyuşturucuya karşı savaşta devlet destekli infaz iddiaları konusunda kanıt bulması halinde istifa edeceğini de söylemişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'O… Çocuğu' dyerek küfür eden, 16 yaşında cinayet işlediğini söyleyen ve kadınlara yönelik sıklıkla aşağılayıcı ifadeler kullanan Duterte'nin göreve geldiği 2016 yılından bu yana uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında resmi rakamlara göre 4000'den fazla şüpheli öldü.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:15
  1. Filipinler Devlet Başkanı Duterte
  • MehmetMehmet15 dk önce
    Adam açık sözlü kimseden esirgemiyor düşündüklerini ve kelimeler direk. Regular Guy certain
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