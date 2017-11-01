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Diktatör arıyorsa CHP liderlerine baksın

CHP’li Bülent Tezcan’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “şeddeli faşist diktatör” şeklindeki hakareti kamuoyunda infial uyandırdı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:55
Diktatör arıyorsa CHP liderlerine baksın

Hadsiz sözler kullanan CHP’li Tezcan’a tepki gösteren tarihçiler, siyasiler ve hukukçular, Tezcan’ın açıkça suç işlediği görüşünde birleşerek, diktatör arayanın CHP’nin mevcut liderine ve tarihine bakması gerektiğini söylediler.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu: “CHP’nin geçmişi diktatörlük kavramının en bariz örneğidir ve diktatör arayan CHP’nin mazisine bakar. Diktatör ve faşist gibi ağır ithamlar ancak ve ancak CHP’nin geçmişini ve geçmişindeki dikta eylemlerini gündeme getirir. Hitler’le, Mussolini ile kurulan siyasi ilişkileri, parti yönetimince bırakılan Hitler bıyıklarını hatırlatır. Başka da bir yansıması olmaz.”

AK Parti Isparta Milletvekili Av. Recep Özel: “Tezcan bu hadsizliğin bedelini ödeyecektir. 7 yılda 8 seçim kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan Kılıçdaroğlu diktatör olmuyor da, halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan diktatör oluyor öyle mi? Saygı sınırlarını aşan bu iğrenç sözleri toplum istemiyor. CHP toplumun sandıkta verdiği mesajları da hiçbir zaman anlamadı, anlamamakta ısrar ediyor.”

Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Mustafa Kuran: “Tezcan’ın sözlerinin hukuken kabul edilmesi mümkün değil. Toplum vicdanında mahkum olan bu sözlerle ilgili ceza kanununun ilgili maddeleri kapsamında Tezcan’ın mutlaka mahkum edilmesi gerekiyor. Burada CHP’ye de görev düşüyor. Tezcan’ın kapısının çalınıp ‘Sen ne diyorsun’ denilmesi, cezalandırılması lazım. Bunu da yapmazlarsa CHP’nin iflah olmazlığı bir kez daha tescillenmiş olacaktır.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:55
  1. Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Mustafa Kuran
  2. AK Parti Isparta Milletvekili Av. Recep Özel
  3. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  4. CHP’li Bülent Tezcan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Erdoğan'a hakaret
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