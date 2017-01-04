Darbe, terör, döviz baskısı ile içeri ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılan Türkiye için şimdi de siber ihanet tehlikesi gündemde. Geçtiğimiz hafta İstanbul-Kocaeli-Sakarya elektrik iletim hattında meydana gelen arıza ve kopmalar, Milli Gazete’nin dört ay önceden yaptığı “Siber Darbe” uyarısını gündeme getirdi. Enerji Bakanlığı yetkililerine göre ise “Elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi”

Ancak uzmanlar, santrallerin iletim hatları ve Telekom hatları üzerinden Gölbaşı Milli Yük Tevzi Merkezine fiziki olarak bağlı olduğunu ve siber saldırı için İnterneti değil FETÖ etkisindeki elektrik santrali ve scadası üzerinden olabileceğine dikkat çekiyor. Milli Yük Tevzi Merkezine bulaştırılacak bir virüs ise sistemi tamamen yok edebilecek etkiye sahip.

ÜST AKIL, BU KEZ ENERJİDEN DENEYEBİLİR!

Türkiye’nin tamamı 31 Mart 2015’de sadece on iki saniye içinde elektriksiz kalmıştı. Nisan 2016’da da tekrarlanmıştı. Uzmanlar, herhangi bir FETÖ etkisindeki elektrik santralinden Gölbaşı Milli Yük Tevzi Merkezine bulaştırılacak bir virüsün sistemi tamamen yok edebileceğine dikkat çekiliyor. Nitekim daha önce İran Buşehr’deki iki nükleer santral bu yöntemle bozulmuş ve işlemez hale getirilmişti. Aylarca barajı tamir etmek için uğraşılmıştı. 23 aralık 2015’de ise Ukrayna elektrik sistemi siber saldırıya maruz kalmıştı.

Öte yandan 21 Ekim 2016’de DAEŞ tarafından Kerkük Dibis ilçesindeki elektrik santraline yapılan saldırı ve Irak genelinde elektrik sistemine verdikleri hasarlar üst aklın enerji kozunu atlamadığını gösteriyor. Uzmanlar, acilen ülke genelinde enerji uygulamaları, scada sistemleri ve yetkili teknik personellerin incelenmesi gereğine işaret ediyor.

UYARI, BAYRAM MESAİSİ YAPTIRDI!

Millî Gazete’nin 9 Eylül 2016’daki “Siber Darbe” haberinden sonra yeterli önlemlerin alınmadığını, siber tehdit ve sabotaj riskinin hala devam ettiğini ise geçen haftaki Bakan Albayrak’ın, 50 km’lik bir alandaki hatlarda yaşanan kopma, kesinti ve sızmalara ilişkin açıklaması da teyidedmişti. Bakan, soruşturma başlatıldığını da açıklamıştı.

Nitekim Milli Gazete’nin Siber Darbe haberi üzerine TEİAŞ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz kurban bayramı süresince Avusturya’dan çağırdıkları teknik personele haberde bahsedilen risklerin olup olmadığı konusunda inceleme yaptırmıştı. Gelen teknik ekip ise, söz konusu risklerin büyük oranda sistemde mevcut olduğuna dair bir rapor hazırlamıştı.